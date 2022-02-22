基隆捷運定案　林右昌：為城市發展注入強心針

▲蘇貞昌視察基隆捷運「宣布定案」，林右昌：城市發展注入1劑強心針。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

行政院長蘇貞昌今（22日）率領交通部等相關單位前往基隆捷運站點預定地視察，並當場拍板讓基隆人期待已久的基隆捷運繼續往前推進，基隆市長林右昌表示，基隆捷運的推動相當不容易，感謝院長支持，讓基隆市將成為第一個擁有捷運服務的非直轄市，更為基隆城市的進步發展再注入一劑強心針！

蘇貞昌表示，不只是輕軌變捷運、路線有共識，經費從新台幣80億元提高到425億元，但中央負擔77%、達到327億元，其餘三縣市也都合理分擔；中途將設13個捷運站，運量從每小時5000人提高到1萬5000人。

蘇貞昌指出，感謝基隆市長林右昌以及新北、台北市府協力，也感謝當地的民進黨立委蔡適應、沈發惠、賴品妤，以及民眾黨立委邱臣遠在立法院大力爭取相關預算、協助推動，這也是林右昌推動改造最重要的環段。他會責成交通部盡快進行、早日完工，讓民眾更方便。

▲蘇貞昌表示，感謝基隆市長林右昌以及新北、台北市府協力。

林右昌表示，基隆捷運過去一直很難推動，最主要有三個障礙：第一，這條路線跨了三個城市，而基隆又是唯一一個非直轄市的城市；第二，基隆捷運建設龐大，基隆市政府無法單獨負擔，必須由中央強力支持；第三，捷運建設高度專業，基隆市沒有捷運局也沒有相關人員編制與專業。

林右昌強調，若沒有這三個條件配合的話，基隆捷運難以成功，必須由中央單位或直轄市的能量才能順利的推行，這也是他上任後，一直積極在思考如何解決的三大難題。

林右昌說，歷經蔡英文總統以及行政院對捷運輕軌案的支持，後又有林佳龍部長和柯文哲市長、侯友宜市長及林右昌四長會議達成歷史性三個城市的共識跟整合，並提升為中運量約系統，這個過程中，有總統與行院院的全力支持，並由中央交通部主導，讓我們順利取得北北基三個城市的共識，且由中央負擔絕大多數的經費，三個城市則分攤部分金額，得以讓基隆捷運順利推行。

▲中途將設13個捷運站，運量從每小時5000人提高到1萬5000人。



林右昌說，感謝中央的大力支持與雙北市的相挺，讓基隆市將成為第一個擁有中運量捷運服務的非直轄城市，「基隆捷運」著眼的並不僅止於解決短期交通服務的需求，長期而言，對整個以基隆為核心的基隆河谷廊帶、東北角等大基隆地區的產業和經濟發展的民眾福祉會有大幅提升；而對於整個北北基桃大台北首都圈的都會機能，還有基隆城市的進步發展：北五堵國際研發新鎮的推動、基隆港市的再生，再注入一劑強心針！

林右昌指出，在基隆轄區內的捷運路線周邊，目前已經由都發處進行都市設計，以及捷運場站周邊大眾運輸導向發展TOD（Transit-Oriented Development）的評估，包含社會住宅、公辦都更的規劃，希望能整合國公有土地，將國家的資產發揮最大的發展效益。他表示，現在鐵道局已經完成綜合規劃，並且在進行提升成中運量後的環差評估，讓全案又往前邁進一大步，今天蘇院長來到地方視察、拍板定案，更給這個案子更大的支持與信心，基隆市政府也會全力配合。

【更多新聞】

快訊／基隆中和路廂型車引擎起火 瞬間變火球！駕駛緊急逃生

快訊／基隆台2線「機車與瓦斯車對撞」 騎士送醫搶救不治

辣妹潛水被拉開三角小褲褲 她嚇傻回頭一看「竟是教練」

基隆逆子！26歲啃老男失戀抓狂 咬斷父親左耳垂收押

基隆港務警察偵查佐「賭場值勤」被逮 改調制服警員、拔刑事牌