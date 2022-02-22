假好心安慰被解雇女同事　當街摸臀揉胸變態噁男下場慘了

▲男子下班尾隨女同事，假裝要安慰心情低落的她卻出手騷擾。（示意圖／pakutaso）

記者蔡怡萍／高雄報導

高雄一名在安養機構工作的張姓男子在下班返家路上，看見同事小妤（化名）剛被解雇情緒憂鬱，又獨自一人走路回家，假裝好心要陪她回家，上前攀談後竟伸出狼爪撫摸臀部又抓揉胸部，高雄橋頭地方法院判張男犯強制猥褻罪，處有期徒刑10個月。

判決書指出，同在高雄市楠梓區某安養機構工作的張男與小妤，雖然是同事但彼此不熟，2020年4月9日下班時間，小妤獨自走路回家，張男看見她落單，牽著腳踏車上前攀談，小妤雖然覺得怪異但由於是同事仍聊了幾句，沒想到張竟一手摟上小妤腰部、撫摸臀部，她出言制止並把張男手拍開，男子不聽還繼續觸碰她胸部。

返家隔天張還傳訊息給小妤：「昨天是看你無助很可憐……我一時難過幫你當作像自己的妹妹一樣，希望你不要害我，不要亂講話把事情越鬧越大」、「對不起，可不可跟你和解，不要亂告我，我跟你道歉，撤銷告我，我是一時心疼你才摸摸你的頭髮……想要鼓勵你」。

小妤事後感到恐懼、半夜常睡不著哭泣，報警尋求協助，張男到案後辯稱，當天是看到小妤一個女生走路回家不安全，而且又因為被解雇情緒不穩、看起來心情低落，問起發生什麼事她突然崩潰大哭，才拍拍她的頭部跟肩膀表示安慰，並無騷擾等意圖。

警方調查小妤在工作時雖然偶而有抱怨，但情緒正常並無憂鬱現象，且根據張男曾經傳給小妤的那些訊息，認為的確有發生身體上的觸碰才會急著解釋與表達歉意，也造成當事人的不舒服，橋頭地院審後判張男強制猥褻罪，處10個月有期徒刑。