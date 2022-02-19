　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台北OL下班太累搭捷運睡著…鄰座噁男伸手「狂摸大腿」

▲▼台北捷運。（資料照／記者季相儒 攝）

▲女上班族搭捷運睡著，竟遭鄰座男乘客猥褻。（示意圖／ETtoday資料照）

記者柯振中／綜合報導

台北一名女子下班搭捷運回家，因為實在太累，在座位上睡著，沒想到鄰座的謝姓男子竟伸手撫摸女子的大腿，氣得旁邊的乘客錄下證據。新北地院審理後，判謝男個月有期徒刑，可易科罰金18萬元，全案仍可上訴。

根據判決書內容，小花（化名）2020年11月30日下午將近7點時，從捷運先嗇宮站上車，準備搭往北捷板南線，期間因為上班太累，在座位上睡著。

沒想到，鄰座的謝男看見小花睡著，認為有機可乘，竟然數度將手放在小花的大腿上，且每次都持續數十秒，期間小花還有醒來，一度以為對方是不小心碰到的，接著又睡著，沒想到謝男又再次伸出狼爪。

▼小花期間一度驚醒，但以為謝男是不小心碰到，因此又睡著。（示意圖／ETtoday資料照）

▲▼台北捷運,文湖線,大眾交通運輸,大眾運輸。（圖／記者季相儒攝）

一旁的許姓女乘客看不下去，拿出手機錄影，並將小花叫醒、出示錄影證據。小花看完影片畫面，感到相當噁心，氣得報警提告。

新北地院審理後判定，謝男是智識正常的成年人，應該知道要尊重他人的身體自主，卻為了滿足私慾，趁著小花熟睡時猥褻，造成小花身心相當程度的陰影與傷害，因此依照趁機猥褻罪，判處6個月有期徒刑，可易科罰金18萬元，全案仍可上訴。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►下雨超心煩？日立除濕機現省1262元！

ET快訊
快訊／俄羅斯「準備好攻擊」　美國防部長：已就戰鬥位置
「暖暖包沒用、暖器又耗電」！　內行激推1保暖神物：不貴
泳裝妹健身「剪刀突劃破」！側面炸開172秒影片曝光
快訊／被控視訊「裸撩人夫」正宮崩潰　美女鄉代回應了
聚餐唱歌團台北「6案53足跡」曝光　家樂福、馬偕醫院上榜
馬桶有血！她當痔瘡拖1年　醫「手一插秒碰壁」嘆：第四期了
快訊／黃郁婷將被調查處分　教育部說話了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

被女董娘控脫光肉體撩人夫　彰化美女鄉代回應了

台北OL下班太累搭捷運睡著…鄰座噁男伸手「狂摸大腿」

獨／1年半沒了一條腿與2門牙　截肢女：不想再為這家公司賣命

老闆代失言妻道歉了！願保障「截肢女孩」工作權至65歲

國1大貨車追撞故障自小客又波及1車　1人昏迷送醫觀察中

騎加掛手拉車機車自撞護欄　澎湖王姓男子送醫

婦人藉酒澆愁醉倒鄰居門口　見警關心嚎啕大哭「我女兒走了」

人帥心也善！身高183資優生從警　低調捐物資仍成全場焦點

夫妻下車「突然熄火」...車門反鎖　2歲女娃嚇哭警破窗救人

快訊／大白天就酒駕　高雄賓士男逆向追撞多部機車2送醫

邱軍阿卡貝拉《Last Dance》！Leo王連讚「好好聽」　難得露燦笑唱...徐佳瑩開心：被你迷住了

小S逼問夜店DJ「有沒有看過許雅鈞？」　爆「還點最貴的香檳」...崩潰：為誰辛苦為誰忙！

3歲萌娃滑雪尋找掉落包包　穿越阻礙奶音笑喊：做到了！

見縫插車！騎士「喬位亂移車」　目擊者傻眼：一車一格很難嗎？

最佳員工被主管說效率下滑　男直白神回：領多少做多少事

老司機超狹窄懸崖秀神技　巴庫N次「180°完美掉頭」

陸配一家5口月支出17萬台幣　為財富自由：我跟老公必須拚

【聲林之王3】EP10 精華｜ 就。很。李拾壹！《假貨症候群》舞台設計全笑哏　哈林狂讚：真音樂人｜庾澄慶 徐佳瑩 戴愛玲 Leo王 Lulu黃路梓茵｜Jungle Voice 3

Amber蘭嶼潛水遭「螺旋槳正擊」　胸下留長疤...非法業者拒賠償！

女工傷遭截肢...絕望曝「腳沒了」　老闆10萬打發冷回：裝義肢就好

被女董娘控脫光肉體撩人夫　彰化美女鄉代回應了

台北OL下班太累搭捷運睡著…鄰座噁男伸手「狂摸大腿」

獨／1年半沒了一條腿與2門牙　截肢女：不想再為這家公司賣命

老闆代失言妻道歉了！願保障「截肢女孩」工作權至65歲

國1大貨車追撞故障自小客又波及1車　1人昏迷送醫觀察中

騎加掛手拉車機車自撞護欄　澎湖王姓男子送醫

婦人藉酒澆愁醉倒鄰居門口　見警關心嚎啕大哭「我女兒走了」

人帥心也善！身高183資優生從警　低調捐物資仍成全場焦點

夫妻下車「突然熄火」...車門反鎖　2歲女娃嚇哭警破窗救人

快訊／大白天就酒駕　高雄賓士男逆向追撞多部機車2送醫

逾1200萬元！「太空旅行」機票對外開售　首批擬載千名乘客

被女董娘控脫光肉體撩人夫　彰化美女鄉代回應了

統一獅球迷會上千粉絲同樂　胡金龍大秀切球神技

黃郁婷不當言行將被調查處分　中華奧會：4月開檢討會議討論

快訊／俄羅斯「已準備好攻擊」　美國國防部長示警：已就戰鬥位置

54歲美魔女台東養雞不缺蛋　田麗笑認「經驗太豐富」現享受單身

族語說得比族人好！神父魏主安榮歸主懷　饒慶鈴：已是台東人

超強肉燥飯免費爽吃！台南人大推新鮮溫體牛肉湯　還有多元牛料理

快訊／被控視訊「裸撩人夫」正宮崩潰　彰化女鄉代回應了

寶寶性別揭曉！Ashly實現心願「比中一億還開心」：人生最幸福一刻

強壓23歲孕婦進草叢性侵！　色狼遭正義哥毆打「變豬頭」

社會熱門新聞

汐止妙齡女遊「網美聖地」！慘遭色保全性侵

獅子大開口?　截肢女：不要再說謊了

男大生壓車慘死　科技老總堅稱沒超速

5人遊宜蘭遇死劫！台9線自撞路樹「2女慘死」

截肢女孩總公司起底！　高勞工局介入勞檢

快訊／新竹10歲男童跌入頭前溪搶救不治

藝人郭美珠7百萬首飾遭竊　外傭行李「X光機」現金屬反應

驚悚瞬間曝！轎車「失控打滑」撞路樹慘成爛鐵

工安意外現場曝！她腳被捲入輸送帶　淚喊「腳沒了」

即／嘉義某高中男學生墜樓！搶救宣告不治

苗栗女領最低薪！右腿截肢崩潰：需要幫助

快訊／台9線超車失控撞路樹！2死2傷1命危

財政部官員詐領差旅費　因刷卡住飯店破功

即／新竹10歲男童跌頭前溪　同學嚇找媽媽

更多熱門

相關新聞

新北議員談「缺蛋」遭民眾留言性騷擾　已向臉書檢舉

新北議員談「缺蛋」遭民眾留言性騷擾　已向臉書檢舉

國民黨主席朱立倫昨在臉書發文指出，薪資成長趕不上物價飛漲，批評蔡英文政府不知人間疾苦。新北市議員、國民黨發言人江怡臻在貼文下方留言，竟遭網友留言性騷擾，內容提及「買不到雞蛋，我這邊有兩顆」等，對此，江怡臻已向臉書提出檢舉，也呼籲大家評價女性政治人物時，能多多關注問政及論述表現，而不是只看相貌，更不應惡意猥褻或騷擾。

女員工遭性騷長達3年　范雲轟：高鐵處理機制失能

女員工遭性騷長達3年　范雲轟：高鐵處理機制失能

辣妹潛水被拉開三角褲　竟是教練幹的

辣妹潛水被拉開三角褲　竟是教練幹的

被控亂摸女網友　男秀家中監視器自清

被控亂摸女網友　男秀家中監視器自清

女師把尪精液當果醬　塗蛋糕餵女學生

女師把尪精液當果醬　塗蛋糕餵女學生

關鍵字：

捷運搭車性騷擾猥褻

讀者迴響

熱門新聞

網紅認了「約砲18歲女粉」：各取所需！

遭親爸侮辱「洗澡不准關門」！甜美女星陳屍3天

職場禮儀都做錯！　這3字沒禮貌

汐止妙齡女遊「網美聖地」！慘遭色保全性侵

獅子大開口?　截肢女：不要再說謊了

邱鋒澤爆不爽羅志祥同台！2年前「被挖菊花」埋心結

男大生壓車慘死　科技老總堅稱沒超速

女童趕作業看不清了　母：你裝的

台灣哪間Outlet最強？　網激推這間

5人遊宜蘭遇死劫！台9線自撞路樹「2女慘死」

等14年終於領到2.3億遺產！女星巨星媽逝卻窮到剩104元

截肢女孩總公司起底！　高勞工局介入勞檢

報復前男友出道拍AV！　清純校花被起底名校女大生

好奇「毛孩在家做什麼」！她看監視器這一幕哭了

丟丟妹直播「雙人上下抖動」！大尺度畫面全播出

更多

最夯影音

更多
邱軍阿卡貝拉《Last Dance》！Leo王連讚「好好聽」　難得露燦笑唱...徐佳瑩開心：被你迷住了

邱軍阿卡貝拉《Last Dance》！Leo王連讚「好好聽」　難得露燦笑唱...徐佳瑩開心：被你迷住了
小S逼問夜店DJ「有沒有看過許雅鈞？」　爆「還點最貴的香檳」...崩潰：為誰辛苦為誰忙！

小S逼問夜店DJ「有沒有看過許雅鈞？」　爆「還點最貴的香檳」...崩潰：為誰辛苦為誰忙！

3歲萌娃滑雪尋找掉落包包　穿越阻礙奶音笑喊：做到了！

3歲萌娃滑雪尋找掉落包包　穿越阻礙奶音笑喊：做到了！

見縫插車！騎士「喬位亂移車」　目擊者傻眼：一車一格很難嗎？

見縫插車！騎士「喬位亂移車」　目擊者傻眼：一車一格很難嗎？

最佳員工被主管說效率下滑　男直白神回：領多少做多少事

最佳員工被主管說效率下滑　男直白神回：領多少做多少事

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面