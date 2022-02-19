台北OL下班太累搭捷運睡著…鄰座噁男伸手「狂摸大腿」

▲女上班族搭捷運睡著，竟遭鄰座男乘客猥褻。（示意圖／ETtoday資料照）



記者柯振中／綜合報導

台北一名女子下班搭捷運回家，因為實在太累，在座位上睡著，沒想到鄰座的謝姓男子竟伸手撫摸女子的大腿，氣得旁邊的乘客錄下證據。新北地院審理後，判謝男個月有期徒刑，可易科罰金18萬元，全案仍可上訴。

根據判決書內容，小花（化名）2020年11月30日下午將近7點時，從捷運先嗇宮站上車，準備搭往北捷板南線，期間因為上班太累，在座位上睡著。

沒想到，鄰座的謝男看見小花睡著，認為有機可乘，竟然數度將手放在小花的大腿上，且每次都持續數十秒，期間小花還有醒來，一度以為對方是不小心碰到的，接著又睡著，沒想到謝男又再次伸出狼爪。

▼小花期間一度驚醒，但以為謝男是不小心碰到，因此又睡著。（示意圖／ETtoday資料照）



一旁的許姓女乘客看不下去，拿出手機錄影，並將小花叫醒、出示錄影證據。小花看完影片畫面，感到相當噁心，氣得報警提告。

新北地院審理後判定，謝男是智識正常的成年人，應該知道要尊重他人的身體自主，卻為了滿足私慾，趁著小花熟睡時猥褻，造成小花身心相當程度的陰影與傷害，因此依照趁機猥褻罪，判處6個月有期徒刑，可易科罰金18萬元，全案仍可上訴。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完