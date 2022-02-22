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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／朱立倫組80人中央律師團　迎戰民進黨司法追殺

▲▼國民黨成立中央律師團。（圖／國民黨提供）

▲國民黨成立中央律師團。（圖／國民黨提供）

記者徐政璿／台北報導

國民黨執政首長上月陸續傳遭指控涉弊案，國民黨主席朱立倫今（22日）上午召開「2022中央律師團成立記者會」，號召全國各地80位律師，決心維護執政縣市所有首長的清白，捍衛藍營執政品牌，抵抗民進黨司法追殺。

距離年底選戰還有近10個月的時間，然而許多國民黨執政縣市首長、從政人員，已頻遭到檢調單位、監察機關的「選擇性調查」，使社會上充斥著誤導、不實的言論。因此，國民黨特別邀請全國各地的律師正義之士，成立「2022中央律師團」，共同「反抹黑、護公義」。記者會出席者包括黨主席朱立倫、考紀會主委李貴敏，以及「2022中央律師團」的律師代表們。

朱立倫表示，司法是維護公義真理的最後防線，絕不能變成打壓反對黨、政治鬥爭的工具。近來，民進黨針對包括宜蘭、台中、雲林，以及傳聞其他執政縣市，動用「檢」、「調」、「聯」以及「監察」來進行各種調查，其目的不一定是訴諸刑法或是起訴，而是透過此一手段創造假象、抹黑國民黨執政縣市的政績，這是標準的「把司法當工具」。

朱立倫表示，他同時向全台80位的律師表達感謝，在民進黨一黨獨大、佔有媒體優勢的情形下還願意站出來。朱主席更表示，國民黨有堅定的決心，堅決捍衛本黨從政同志的信譽！

李貴敏表示，公平正義最後一道防線就是司法，今天國民黨作為在野黨，非常感謝有所有這些正義法律人，仍然願意捍衛公平正義，台灣在民進黨執政下已經是多標，在野尋求民主自由出來參選常常都有訴訟案件纏身，各縣市執政人員也發生被傳訊的狀況，重申人民在民主自由國家不應該要有訴訟的恐懼。

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