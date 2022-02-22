Netflix迅速崛起　短短6年站穩全球市場

▲Netflix企業文化強調「以人為本」、強調創新勝過效率，沒有規則就是規則。（圖／品牌提供）



你用什麼平台追劇？第一個念頭閃過絕對是「OTT龍頭」Netflix，該平台2016年正式進軍亞洲，短短6年內迅速崛起，站穩OTT市場，成為，也在此次ETtoday主辦的企業聲望調查榜單中，榮獲最佳人氣獎、最佳品牌獎、永續經營獎。

Netflix強調創新勝過效率，以「充分資訊、放心授權」的方式帶領員工，因此能因應周遭環境變遷，以及訂戶需求的轉變，持續不斷地成長改變，對此，Netflix受訪時表示：「我們的規則就是，沒有規則。」

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Netflix的重要信念：不怕失敗、勇於挑戰

Netflix於2016年1月7日正式進軍亞洲，公司要求「絕對誠實」，卻在進入日本市場時碰壁；當主管希望得到來自下屬明確且頻繁地的回饋時，卻因日本專有的文化，使得員工無法有話直說，意見無法流暢地被轉達。經過幾次試驗和錯誤，Netflix主管才找出適合的交流方法，並讓「誠實」的價值得以體現。

▲Netflix把目標放在被主流電視台拒絕的提案，《屍戰朝鮮》、《魷魚遊戲》都成了成全球鉅作。（圖／品牌提供）



身為OTT佼佼者，Netflix建立一套觀眾喜好的演算機制，系統會自動提供使用者客製的推薦片單，藉此抓住用戶停留時間。對此，Netflix首席溝通長 Jonathan Friedland曾在2016年1月來台時表示「看得越多，Netflix 推薦內容就越棒，因此需要給演算法一些時間，數據就會越來越精準。」

經營方針：用科技分析數據 用數據帶動需求

回顧2021年大事件，Netflix獨創劇《魷魚遊戲》夯遍全球，帶進高達8.91億美元（約254億元台幣）收入。事實上，甫踏進南韓市場的Netflix把方向放在愛情劇、喜劇時，反應並不如預期。Netflix高層在接受《Bloomberg》訪問時透露，後來把目標放在被主流電視台拒絕的提案，2019年推出的《屍戰朝鮮》就是第一件成功案例，該劇編劇金銀姬遭電視台拒絕了5年，最後遇到伯樂Netflix。

▲Netflix用科技分析數據，用數據帶動需求。圖為Netflix創辦人暨執行長Reed Hastings。（圖／品牌提供）



再來就是《魷魚遊戲》，導演黃東赫10年來找不到願意出資製作的廣告主，Netflix再度出手給予援助，創下了全球超高人氣；一位業界人士透露：「現在想和Netflix合作的人，已經排隊排到辦公室外了。」

2021年，Netflix往遊戲領域邁出第一步，在行動裝置推出遊戲，提供會員客製化選項也將是努力的目標，而在與消費者的溝通上，Netflix在社群玩迷因梗，以幽默的方式經營品牌，將品牌的人氣、聲望、知名度都往上一層樓推廣，成為備受現代人寵愛的品牌。