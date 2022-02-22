BL劇開先鋒！　LINE TV台灣執行長陳立人：無畏挑戰

▲LINE TV的品牌精神是「共享追劇生活」。（圖／品牌提供）

追劇平台百百種，LINE 台灣執行長陳立人秉持「共享追劇生活」的精神，從社群平台出發，提升影劇內容的交流，更透過數據科學，從用戶的觀看歷程出發，了解閱聽眾的需求與興趣，原創BL劇《HIStory》五季都引來關注，更捧紅了宋柏緯、李家慶、宋偉恩、徐鈞浩等新生代男星。

被問起經營方針，陳立人提4大重點，用戶優先、生態圈經營、積極參與創作以及勇於挑戰，「透過在網路科技方面的積累與對用戶使用行為的研究，持續優化LINE TV的平台與用戶端的體驗。我們運用集團的各種資源來支持影劇內容的發展、行銷，例如透過LINE TODAY推廣影視作品、針對作品相關人事物進行策展。」

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LINE TV不斷翻新內容開發與創作的紀錄

陳立人相信，投資或創作影視作品是發展平台獨特性、維持內容源源不絕的重要策略，「因此LINE TV積極參與內容的合製，也發展原創的內容。同時，也進一步延伸原創作品IP，進行IP價值的多元化與最大化。最成功的例子就是HIStory系列，不只推出原創週邊產品，更改編成小說、漫畫，甚至在海內外舉辦粉絲見面會，把『HIStory』宇宙擴展到世界各地。」

▲LINE TV從LINE的訊息社群平台出發，服務全台灣用戶。（圖／品牌提供）

陳立人更是一位勇於挑戰、永保好奇的人，「我們持續觀察行業趨勢，積極探索新的內容題材、新的格式、新的服務型態。從首開台灣BL劇集製作之風的HIStory系列，到集合老中青優秀演員的靈異懸疑故事《靈異街11號》，投資合製《黑喵知情》，再到新型態實境節目《開著餐車交朋友》和《極島森林》；LINE TV不斷翻新紀錄，開拓新的領域。」

LINE TV從用戶免費以廣告為主的經營型態，在2021開始探索提供優質、豐富內容的付費訂閱服務，2022年也將延續，以更精彩的內容與不斷提升的產品來擴大訂閱用戶數。

用數據引導影視內容採購與投資

而在品牌經營上，陳立人不諱言，「無論是購買內容播映版權、或是影視內容的原創投資，都需要龐大資金才能換取頂級作品，正所謂一分錢、一分貨。」

▲LINE 台灣執行長陳立人最喜歡「開著餐車交朋友」，這是戲劇作品的積累後，首度嘗試實境節目。（圖／品牌提供）

在本土市場落地經營OTT平台時，為了滿足用戶的需求，必須在內容準備上投入大量的資金，則是企業經營的一大挑戰。陳立人分享，「我們的對策，是基於LINE平台在台灣的連結、集團豐富內容生態圈的影視行銷資源，及LINE TV在產品開發、數據分析方面的實力。一方面優化產品、行銷能力，一方面用數據來引導影視內容採購、投資，做出對應觀眾需求的最佳內容決策。

在內容的多元方面，提供影音內容服務，包含戲劇、節目、動畫、電影等娛樂內容，也有語言學習管、藝文表演館、斜槓人生及人文紀實館，觸及的使用者更為廣泛，符合多年齡層使用者需求，現月活躍用戶500萬。