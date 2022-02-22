0206台南維冠大樓重建　更名「出雲居」謝土完工落成

▲2016年永康維冠大樓因0206震災倒塌，經各界善心人士熱心提供援助，終於重建完工，22日舉辦「出雲居」落成典禮，副總統賴清德、台南市長黃偉哲等人參加。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



2016年永康維冠大樓因0206震災倒塌，經各界善心人士熱心提供援助，終於重建完工，22日舉辦落成典禮，副總統賴清德、台南市長黃偉哲及各界人士到場參加，新大樓取名「出雲居」，取「出運」諧音，象徵揮別過去迎向未來的吉祥之意。





賴清德副總統表示，「出雲居」不但比以往的大樓更舒適美觀，且有營造履歷也更加安全，他祝福住戶們能幸福美滿快樂地生活。副總統除了恭喜住戶，還再三感激了當時伸出救援的各界、來自海內外40多萬筆的捐款以及為大樓重建所付出的所有公、私部門的團結力量。



市長黃偉哲感謝老天成就美事，他說重建之路非常艱辛，很感謝來自各界的愛心，讓維冠住戶看到回家的曙光，在更新會楊理事長，無私奉獻之下，終於撥雲見日。





黃偉哲也感謝賴清德副總統於前台南市長任內率領市府團隊，在繁雜的法規之下，很快的將都市更新事業及權利變換計畫規劃整合完成，將行政流程簡化，縮短重建期程，3個月內通過都更審議，並於通過後迅速核發建築執照，讓維冠大樓能夠順利原地重建。



市府都發局指出，0206災後重建之初，市府主動媒合台灣銀行協助都更會辦理低利重建貸款，興建期間貸款利息由善款支應，另外再提供0206租金補貼解決住的問題，讓住戶在興建期間零煩惱、零負擔。市府運用善款提供補助項目包含「建物拆遷補助」、「建築規劃補助」、「工程補助」、「財損補助」、「貸款利息補貼」、「租屋補貼」等，盡力減輕住戶重建負擔。



台南0206地震已屆6年，22日維冠落成典禮是0206重建最重要的一個里程碑。在國內外各界愛心援助下，台南展現堅毅韌性，維冠大樓在這裡受挫，也在這裡再站起來，這個家比以前更好、更安全也更有品質。市府再次感謝各界愛心捐款與援助，讓台南走過震災，攜手完成重建。





22日謝土暨完工落成典禮在向罹難的115位住戶默禱中展開，除賴清德副總統、台南市長黃偉哲外，內政部政務次長陳宗彥、內政部營建署署長吳欣修、台灣銀行董事長呂桔誠、土地銀行董事長長謝娟娟、921震災重建基金會執行長謝志誠教授、維冠金龍都更會理事長楊寧廷、張榮慈善基金會執行長吳景明、本案建築師林峰生、宗大建設董事長林漢清，立法委員林俊憲、陳亭妃、王定宇、林宜瑾、郭國文、市議員李鎮國、楊中成、林易瑩、陳秋萍、INGAY TALI穎艾達利、蔡筱薇都到場。