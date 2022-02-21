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台南市日本人協會贈書50本紀念震災互助　黃偉哲：共同守護孩童安全

▲台南市日本人協會野崎孝男理事長，21日拜會黃偉哲市長，捐贈50本防災相關的日文繪本，以紀念0206地震並感謝台南對日本311的援助。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市日本人協會野崎孝男理事長，21日拜會黃偉哲市長，捐贈50本防災相關的日文繪本，以紀念0206地震並感謝台南對日本311的援助。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市日本人協會野崎孝男理事長，21日拜會黃偉哲市長，捐贈50本防災相關的日文繪本，以紀念0206地震並感謝台南對日本311的援助，這批繪本內容包含對於地震、颱風等防災知識，以及交通安全等主題，之後將編列至台南市圖書館供民眾借閱。

▲台南市日本人協會野崎孝男理事長，21日拜會黃偉哲市長，捐贈50本防災相關的日文繪本，以紀念0206地震並感謝台南對日本311的援助。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長親自接受贈書表達感謝，表示為了守護市民安全，台南市一向重視防疫與防災，感謝台南市日本人協會捐書為防災教育出力，大家共同守護孩子安全。
黃偉哲說，台灣與日本同樣位處天災頻繁的地區，不但政府間建立起共患難的情誼，之前台南也有市民在日本風災時義務到災區當義工，這種自發性的互助情感十分難能可貴。

▲台南市日本人協會野崎孝男理事長，21日拜會黃偉哲市長，捐贈50本防災相關的日文繪本，以紀念0206地震並感謝台南對日本311的援助。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市日本人協會野崎孝男理事長表示，很感謝黃偉哲市長這兩年做好防疫，讓日本人在台南可以安心過生活。日本與台灣在311地震、0206地震都互相幫忙，看得出是真正的朋友。

▲台南市日本人協會野崎孝男理事長，21日拜會黃偉哲市長，捐贈50本防災相關的日文繪本，以紀念0206地震並感謝台南對日本311的援助。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市日本人協會成立2021年7月13日，旨在支援在台南日本人適應在地生活，亦辦理淨灘等公益活動，此次為該協會第2次贈書給台南市，21日該協會長田哲理事、福田雄介理事、大槻一郎常任監事皆一同出席。

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