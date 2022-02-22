台南市環保局黑金大放送　2月25日再登場

▲台南市環保局大受歡迎的黑金大放送活動又來了，2月25日上午將在東區藏金閣及23個清潔隊同步舉辦「資源回收、5倍兌換培養土—黑金大放送」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市環保局大受歡迎的黑金大放送活動又來了！2月25日上午將在東區藏金閣及23個清潔隊同步舉辦「資源回收、5倍兌換培養土—黑金大放送」，持一定數量之報章雜誌、廢玻璃瓶等指定資源回收物，原本換2公斤環保局自製之廚餘培養土，當天一律5倍換，手機、電風扇及乾電池10倍換。

環保局說，機關學校、非營利單位、農友等需大量者可向環保局提申請，歡迎大家以行動支持資源循環再利用。另經由大家集思廣益集及票選後，安南區城西廚餘高速發酵廠的培養土正式命名為「尚好肥」，正在辦理雜項肥料申請。

環保局長謝世傑表示，環保局年初1月8日上午在東區藏金閣及23個清潔隊同步舉辦「黑金大放送」活動，當日高達3千人次共襄盛舉，總計兌換逾5萬包，大家反應熱烈，大受好評，1月沒參與兌換的民眾，不要再錯過。

市長黃偉哲表示，廚餘轉化成天然堆肥，是循環經濟的最佳體現，環保局曾將廚餘堆肥提供給安南區城西發展協會種植西瓜，產出的西瓜果實碩大、甜美，嚐過的人都對其口感、甜度大為稱許。

傳統製作廚餘堆肥60天才能完成，2021年啟用的兩座廚餘高速發酵廠，製作堆肥、培養土只需10天即大功告成，環保局歡喜與市民分享此一成果。除對一般市民朋友舉辦大放送活動外，台南市農民、非營利團體、社區、里、機關學校等若需要大量、散裝的培養土都可以提出申請，通過後即可自行至指定地點載運，活動相關訊息請參考環保局廚餘多元利用資訊網最新消息(http://tnepb-kitchen.clweb.com.tw)。