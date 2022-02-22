　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南市環保局黑金大放送　2月25日再登場

▲台南市環保局大受歡迎的黑金大放送活動又來了，2月25日上午將在東區藏金閣及23個清潔隊同步舉辦「資源回收、5倍兌換培養土—黑金大放送」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市環保局大受歡迎的黑金大放送活動又來了，2月25日上午將在東區藏金閣及23個清潔隊同步舉辦「資源回收、5倍兌換培養土—黑金大放送」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市環保局大受歡迎的黑金大放送活動又來了！2月25日上午將在東區藏金閣及23個清潔隊同步舉辦「資源回收、5倍兌換培養土—黑金大放送」，持一定數量之報章雜誌、廢玻璃瓶等指定資源回收物，原本換2公斤環保局自製之廚餘培養土，當天一律5倍換，手機、電風扇及乾電池10倍換。

▲台南市環保局大受歡迎的黑金大放送活動又來了，2月25日上午將在東區藏金閣及23個清潔隊同步舉辦「資源回收、5倍兌換培養土—黑金大放送」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

環保局說，機關學校、非營利單位、農友等需大量者可向環保局提申請，歡迎大家以行動支持資源循環再利用。另經由大家集思廣益集及票選後，安南區城西廚餘高速發酵廠的培養土正式命名為「尚好肥」，正在辦理雜項肥料申請。

環保局長謝世傑表示，環保局年初1月8日上午在東區藏金閣及23個清潔隊同步舉辦「黑金大放送」活動，當日高達3千人次共襄盛舉，總計兌換逾5萬包，大家反應熱烈，大受好評，1月沒參與兌換的民眾，不要再錯過。

▲台南市環保局大受歡迎的黑金大放送活動又來了，2月25日上午將在東區藏金閣及23個清潔隊同步舉辦「資源回收、5倍兌換培養土—黑金大放送」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，廚餘轉化成天然堆肥，是循環經濟的最佳體現，環保局曾將廚餘堆肥提供給安南區城西發展協會種植西瓜，產出的西瓜果實碩大、甜美，嚐過的人都對其口感、甜度大為稱許。

傳統製作廚餘堆肥60天才能完成，2021年啟用的兩座廚餘高速發酵廠，製作堆肥、培養土只需10天即大功告成，環保局歡喜與市民分享此一成果。除對一般市民朋友舉辦大放送活動外，台南市農民、非營利團體、社區、里、機關學校等若需要大量、散裝的培養土都可以提出申請，通過後即可自行至指定地點載運，活動相關訊息請參考環保局廚餘多元利用資訊網最新消息(http://tnepb-kitchen.clweb.com.tw)。

ET快訊
快訊／林姿妙、兒女、3處長「遭帶走約談」！
快訊／國道3號嚴重車禍　小客車引擎削去一半！女駕駛命危
《艋舺》男星開槍輾屍、性愛片勒索小模　落網狼狽樣曝
獨家／單身狗必看！童仲彥娶小15歲麻豆　親揭「和我交往都想嫁
正妹潛水「遭螺旋槳削奶」！　業者發聲明了
童仲彥梅開三度！　入獄前娶嬌妻：女孩都想嫁我
想知道「黑人下面多大」！　櫃哥跟進廁所被一幕嚇逃
今晚「冷空氣＋雨彈」會更溼冷！　放晴時間點曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

茶葉包內藏毒！屏警偵破歷年最大宗走私K他命…潘孟安頒獎表揚

台南市環保局黑金大放送　2月25日再登場

基隆捷運定案　林右昌：為城市發展注入強心針

台南永康大橋三街住宅火警　勇消救出1人送醫

急凍寒流發威！台東啟動低溫關懷　饒慶鈴偕市長夜訪遊民送暖

屏監理站228連假加強大眾運輸防疫措施　提供安心乘車環境

表現亮眼！　台南市勞工局獲勞動部行政業務綜合考評等獎

新北路邊卸貨車位3／1起計費調整　延長計次時間改採累進費率

基隆河單車道串連新北瑞芳、汐止　全線10月完工

新北市圖爆米香、學台語　淡水學童體驗傳統技藝復古味

KID求婚東區妹仔「我是最幸福的人」　兩人對看爆哭...一定要幸福喔♥♥

寄居蟹背「透明殼」構造看光光　卵會左右搖晃...搬家畫面曝！

Ella狂嗆「瘦子是智障！」考他背12生肖 「人一生遇幾次犯太歲」　解接怒：看你活多久！

明道拍片「怒飆童星髒話」！　 星媽800字「還原真相」：請原諒我的過失

陶晶瑩又沒約小S！揪賈靜雯「開直播」　網友「約孫芸芸？」她：Good idea～

恐怖前女友10度潑漆、砸車　提汽油桶淋鐵門縱火報復！

新北板橋氣爆！火舌猛衝出　1女燒成焦屍亡、2人受傷

《山友》3女「又唱又跳」崔始源凍未條　鄭恩地：你變固定嘉賓了...他臉秒垮XD

金門絕美「藍眼淚」大爆發！　比基尼正妹頂6度低溫下水拍

南柱赫因「它」陷兩個女人的戰爭　《二十五，二十一》金泰梨搭他肩：腋下撕裂了

茶葉包內藏毒！屏警偵破歷年最大宗走私K他命…潘孟安頒獎表揚

台南市環保局黑金大放送　2月25日再登場

基隆捷運定案　林右昌：為城市發展注入強心針

台南永康大橋三街住宅火警　勇消救出1人送醫

急凍寒流發威！台東啟動低溫關懷　饒慶鈴偕市長夜訪遊民送暖

屏監理站228連假加強大眾運輸防疫措施　提供安心乘車環境

表現亮眼！　台南市勞工局獲勞動部行政業務綜合考評等獎

新北路邊卸貨車位3／1起計費調整　延長計次時間改採累進費率

基隆河單車道串連新北瑞芳、汐止　全線10月完工

新北市圖爆米香、學台語　淡水學童體驗傳統技藝復古味

入選國家隊不想被看扁　齊天大聖林秉聖：拿實力證明給他們看

陳時中為高端抱屈　柯文哲酸：台大醫學系不用考醫師執照了

屏東市土地飆漲75% 　在地專家估：3年內再漲1成

趙春山／烏克蘭危機凸顯「新冷戰」的常態化

快訊／官邸再遭搜索！林姿妙、兒女、3處長「遭帶走約談」

快訊／國道3號小客車追撞拖板車　引擎被削去大半女駕駛命危

統一獅3月8日開始自辦熱身賽　初步安排11場

神人搶2022.2.22發文「農曆卻寫大凶？」　命理師反笑：諸事皆宜

日本進口草莓3個月爆15件農藥超標　食藥署宣布：啟動逐批查驗

怕冷狂穿4件！同事1理由「上身脫光光」　六塊肌哥拚了：不喜歡輸

地方熱門新聞

台中街友猝死！躲公園廁所一夜成凍屍

台中港船員過半染疫　救護車載走12人

澎湖元宵劃下句點　最重黃金龜得主出爐

暨南大學校樹倒塌！師生路邊苦等1.5hrs

台南安南區海佃路一段完成路平

丟包小橘貓進水溝　惡飼主下場慘了

桃市長選戰　黃敬平黨中央曝有口袋人選

基隆捷運定案　林右昌：城市發展的強心針

苗栗女孩老闆被起底！名下十幾間公司

台南住宅火警勇消救出1人送醫

南投首批社宅落腳埔里鎮可望2026年開租

屏警一張表帶你看酒駕新罰則

基隆河單車道串連新北　全線10月完工

台南市環保局黑金大放送

更多熱門

相關新聞

台南新案「沒有3字頭買不到」　專家洩3漏網區可搶進

台南新案「沒有3字頭買不到」　專家洩3漏網區可搶進

近2年台南房價漲幅明顯，縣市合併前的台南市行政區新建案幾乎都已經站上3字頭，甚至有挑戰4字頭的跡象，不過在南區仍有機會找到房價在2字頭的新建案，而緊鄰原台南市的仁德、南科周邊的安定，目前都還有2字頭房價的新案，專家預估未來可有較大漲幅。

台南住宅火警勇消救出1人送醫

台南住宅火警勇消救出1人送醫

台南安南區海佃路一段完成路平

台南安南區海佃路一段完成路平

台南市日本人協會贈書50本紀念震災互助

台南市日本人協會贈書50本紀念震災互助

北市清潔隊3年首開缺　招480人月薪4.1萬

北市清潔隊3年首開缺　招480人月薪4.1萬

關鍵字：

台南環保局黑金大放送

讀者迴響

熱門新聞

美食節目主持人驚傳驟逝「享年54歲」電視台證實了！

男大生加護病房驚見「章魚觸手爬出」　醫：我也看過

陳建州被爆售松山豪宅　經紀人回應了

台中7少年拿球棒狂砸2名車！　「扯出顏正國」警方說話了

好市多人氣商品「限購」取消　女會員爽搬整箱

初戀大腿內側現2字刺青！處男新郎崩潰

「7生肖」逢九恐多災　10招化解

女大生激戰後告性侵　運將背出私密事過關

淡水高爾夫球場傳下雪？警方回應了

台大生找副教授聊　驚見老師已身亡

蘇友謙欠丟丟妹3網紅「上百萬業配費」！

童仲彥舊愛「邱主任」近況曝！

寒流洗澡太痛苦！內行推1神物：後悔太晚裝

法院認證「背後傳球不正常」　葉毓蘭痛批：可笑

租房遇雷客　網全歪樓：拜託租我

更多

最夯影音

更多
KID求婚東區妹仔「我是最幸福的人」　兩人對看爆哭...一定要幸福喔♥♥

KID求婚東區妹仔「我是最幸福的人」　兩人對看爆哭...一定要幸福喔♥♥
寄居蟹背「透明殼」構造看光光　卵會左右搖晃...搬家畫面曝！

寄居蟹背「透明殼」構造看光光　卵會左右搖晃...搬家畫面曝！

Ella狂嗆「瘦子是智障！」考他背12生肖 「人一生遇幾次犯太歲」　解接怒：看你活多久！

Ella狂嗆「瘦子是智障！」考他背12生肖 「人一生遇幾次犯太歲」　解接怒：看你活多久！

明道拍片「怒飆童星髒話」！　 星媽800字「還原真相」：請原諒我的過失

明道拍片「怒飆童星髒話」！　 星媽800字「還原真相」：請原諒我的過失

陶晶瑩又沒約小S！揪賈靜雯「開直播」　網友「約孫芸芸？」她：Good idea～

陶晶瑩又沒約小S！揪賈靜雯「開直播」　網友「約孫芸芸？」她：Good idea～

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面