　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

超徵4000億稅收　國民黨團提議：中低收發10萬、月薪3萬以下發3萬

▲▼立法院 國民黨團召開「去年稅收超徵4000億 蔡政府應還稅於民！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團召開「去年稅收超徵4000億 蔡政府應還稅於民！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

財政部公布去年稅收統計，總稅收達到2兆8,450億元，超徵逾4,000億元。國民黨團22日召開記者會提出三點建議，包括25.5萬戶中低收、低收入戶每戶發放10萬元；受雇月薪未滿3萬元，每人發放3萬元；剩下超徵稅收的4分之3部分，則呼籲債台高築的蔡政府全部拿去還債。

總召曾銘宗指出，根據財政部資料，去年(2021)超徵的稅收高達4,034億元，實際超徵4,327億元，但蔡政府宣稱去年經濟成長率高達6.28%，實質經常性薪資卻比前年(2020)負成長0.04%，民眾荷包縮水，萬物齊漲只有薪水不漲。此外，民國109年受雇者每月工作經常性收入，在910萬名受雇者中，有30%是低於3萬元，64%受雇者月薪不到4萬元。

國民黨團提出三點建議，第一，低收入戶有14.5萬戶，中低收入戶有11萬戶，合計25.5萬戶，每戶發放10萬元現金，合計255億元；第二，受雇月薪未滿3萬元者有274萬人，每人發放3萬元現金，合計822.6億元；第三，本會期將提《財政收支劃分法》修正案，列入國民黨團優先法案。曾銘宗表示，兩項發放現金的部分相加為1,077億元，只占超徵稅收的1/4，其他3/4部分，國民黨團建議債台高築的蔡政府應全部拿去還債。

「稅收都來自人民血汗錢，一旦收多了，理當還稅於民！」立委賴士葆表示，還稅於民不是現在才有，例如香港在2019年，只要符合依訂條件發放15,720元(台幣)，2011年對永久居民每人發放2,1240元。新加坡在2006、2008、2011、2018年均發現金還給國民。

賴士葆也提到，瑞士信貸預估台灣在2025年超過100萬人，有100萬元美金的財富，推估台灣在亞洲成長是最高，瑞士信貸看到了台灣由於稅制不公，使得貧富差距越來越嚴重。中央政府超徵稅收，在營所稅增加46%、證交稅增加82%、營業稅增加10%；反觀地方政府在房屋稅增加5%、土增稅-2.6%、牌照稅增加1%，顯示稅收是「肥了中央、瘦了地方」，現行稅制大有問題，必須修正《財政收支劃分法》。

賴士葆表示，民進黨團以總召柯建銘為首鼓動「竹竹併」，但是對於以符合《地制法》最基本人口數超過125萬人門檻的彰化縣，行政院遲遲不願核准為直轄市，顯示中央只有政黨、顏色。專家學者也認為，要談「竹竹併」一定得一併檢討修正《區劃法》和《財劃法》，尤其以《財劃法》為重。賴士葆表示，當年台中縣市合併之後，統籌分配稅款只增加1億元，中央政府超徵稅收，地方政府卻是苦哈哈，《財劃法》修正勢在必行，如此方能在中央稅收與地方稅收取得平衡。
 

ET快訊
王嘉爾爆熱戀雨琦！　「家裡過夜」震撼影片曝
跟前男友不一樣！女嚇壞：「那話兒」沒頭還一圈珠
快訊／基隆垃圾車撞公車！　10多乘客嚇壞驚喊
截肢女孩公司是大違建！　「4樓蓋成7樓」慘了
史上「第4個超級泡沫」來了！　傳奇投資人：美股將暴跌43％
薔薔全裸外拍「3點貼樹葉」　失溫病1個月怒飆
辣媽主播狂A三立老總700萬！　唬弄手法曝光
快訊／信義區女子墜樓！　民眾聽巨響嚇壞
馬斯克差23歲緋聞女友曝光！　竟是澳洲超辣女演員
台南三井買衣服！回家糗了「我不是台南人啊」崩潰求救

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

經濟部重啟礦業法修法　時力黨團：打折的法案沒有誠意

超徵4000億稅收　國民黨團提議：中低收發10萬、月薪3萬以下發3萬

「內鬥黨」非玩笑而是危機　朱立倫：支持者失望國民黨長期不團結

陳時中為高端抱屈　柯文哲酸：台大醫學系不用考醫師執照了

基捷定案！昔日曾罵「騙局」　柯文哲今再嗆：不相信經費425億元

快訊／朱立倫組80人中央律師團　迎戰民進黨司法追殺

宋楚瑜被爆瑞士存4.15億！綠籲黃珊珊表態　柯文哲：她當年才大四

屢傳家暴仍梅開三度　童仲彥入獄前娶嬌妻：女孩都想嫁我

「大菊為重」惹議　柯文哲批「不合比例」：有需要勞動蘇貞昌回應嗎？

朱立倫稱現在想2024是黨內敗類　張亞中：難道趙少康是敗類嗎？

KID求婚東區妹仔「我是最幸福的人」　兩人對看爆哭...一定要幸福喔♥♥

寄居蟹背「透明殼」構造看光光　卵會左右搖晃...搬家畫面曝！

Ella狂嗆「瘦子是智障！」考他背12生肖 「人一生遇幾次犯太歲」　解接怒：看你活多久！

明道拍片「怒飆童星髒話」！　 星媽800字「還原真相」：請原諒我的過失

陶晶瑩又沒約小S！揪賈靜雯「開直播」　網友「約孫芸芸？」她：Good idea～

恐怖前女友10度潑漆、砸車　提汽油桶淋鐵門縱火報復！

新北板橋氣爆！火舌猛衝出　1女燒成焦屍亡、2人受傷

《山友》3女「又唱又跳」崔始源凍未條　鄭恩地：你變固定嘉賓了...他臉秒垮XD

金門絕美「藍眼淚」大爆發！　比基尼正妹頂6度低溫下水拍

氣溫1°C！在日台灣人煮控肉飯　送暖給東京街友：他們吃很香

經濟部重啟礦業法修法　時力黨團：打折的法案沒有誠意

超徵4000億稅收　國民黨團提議：中低收發10萬、月薪3萬以下發3萬

「內鬥黨」非玩笑而是危機　朱立倫：支持者失望國民黨長期不團結

陳時中為高端抱屈　柯文哲酸：台大醫學系不用考醫師執照了

基捷定案！昔日曾罵「騙局」　柯文哲今再嗆：不相信經費425億元

快訊／朱立倫組80人中央律師團　迎戰民進黨司法追殺

宋楚瑜被爆瑞士存4.15億！綠籲黃珊珊表態　柯文哲：她當年才大四

屢傳家暴仍梅開三度　童仲彥入獄前娶嬌妻：女孩都想嫁我

「大菊為重」惹議　柯文哲批「不合比例」：有需要勞動蘇貞昌回應嗎？

朱立倫稱現在想2024是黨內敗類　張亞中：難道趙少康是敗類嗎？

Uniqlo大使是冬奧金牌好手！　頂髒辮、戴歐米茄錶根本日雜型男

味全龍一日春訓特輯　葉總談林智勝：有經驗，一軍為主

不是浴室空間！冷到想手滑裝浴缸　網勸「先看1處」：要很大1台

邱鋒澤「五堅情有一天會散」講完下句話落淚！黃偉晉：矮唷…全員抱一起哭

兄弟27日開始自辦熱身賽　3投競爭先發有亮點

俄烏危機／航商估反應最快的是油價　貨載可能轉羅馬尼亞

噁片慎入！大叔蹲麵攤騎樓拉屎　沒對準紙盒氣到沒擦屁股就閃人

終於！情人、元宵節版刮刮樂今上市　5款新品總獎金逾24億

氣溫驟降！屏基3天收治腦中風11人次　心肌梗塞4人次

因「衛少換沃爾破局」怒槓湖人GM？　詹皇經紀人：該死的謊言

台女遊長灘島超露比基尼引轟動 慘被罰款...警：根本只穿繩子！

政治熱門新聞

法院認證「背後傳球不正常」　葉毓蘭痛批：可笑

宋楚瑜遭外媒爆瑞士銀行有4億元　趙怡翔：當公職存款從哪來的？

民進黨「最強活棋」低調入黨！　蔡英文親自邀請推薦

嫌高端疫苗做太慢！陳時中：浩鼎案刨根生技業惡果

基隆捷運定案！蘇貞昌宣布南港八堵段設13站　經費425億

台灣民意／蔡英文聲望坐回50.3％　國民黨「由藍轉白」負氣出走潮

屢傳家暴仍梅開三度　童仲彥入獄前娶嬌妻：女孩都想嫁我

陳部長變陳市長？　最新民調出爐！對上蔣萬安他最有機會突圍

一圖看懂五股泰山輕軌　拚2030年完工

戲稱國民黨是「內鬥黨」　朱立倫：現在想2024都是黨內敗類

快訊／新北最新足跡　確診男到林口三井Outlet吃豬排

民眾黨親藍金主曝光　身價破500億、一通電話就可以找到柯文哲

台灣民意／六都防疫表現　侯友宜奪冠、陳其邁第二

快訊／北市曝北投確診女足跡　曾到天母SOGO、新光三越、北榮

更多熱門

相關新聞

藍質疑進口禽流感雞蛋　綠委：看到日本就反對

藍質疑進口禽流感雞蛋　綠委：看到日本就反對

國民黨立法院黨團書記長萬美玲17日表示，農委會貿然進口禽流感疫區的日本雞蛋，要求立即取消日本蛋品，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬批評，這次專案進口的日本雞蛋，都是非禽流感的疫區，也沒有福島五縣市所生產的雞蛋，國民黨是看到日本就反對、看到雞蛋就開槍。

立委嗆全民來討蛋　綠委：請給政府一點時間

立委嗆全民來討蛋　綠委：請給政府一點時間

國民黨「6主張」要求比照韓國　禁福島五縣水產、乳製品、嬰幼兒製品

國民黨「6主張」要求比照韓國　禁福島五縣水產、乳製品、嬰幼兒製品

朱立倫串連22縣市黨團「反核食」　嗆蔡英文不懂地方自治

朱立倫串連22縣市黨團「反核食」　嗆蔡英文不懂地方自治

桃園市議會國民黨團要求核食勿進校園

桃園市議會國民黨團要求核食勿進校園

關鍵字：

國民黨團

讀者迴響

熱門新聞

美食節目主持人驚傳驟逝「享年54歲」電視台證實了！

男大生加護病房驚見「章魚觸手爬出」　醫：我也看過

陳建州被爆售松山豪宅　經紀人回應了

好市多人氣商品「限購」取消　女會員爽搬整箱

台中7少年拿球棒狂砸2名車！　「扯出顏正國」警方說話了

「7生肖」逢九恐多災　10招化解

初戀大腿內側現2字刺青！處男新郎崩潰

台大生找副教授聊　驚見老師已身亡

女大生激戰後告性侵　運將背出私密事過關

蘇友謙欠丟丟妹3網紅「上百萬業配費」！

淡水高爾夫球場傳下雪？警方回應了

江宏傑生日趴「重量級嘉賓現身」！

寒流洗澡太痛苦！內行推1神物：後悔太晚裝

童仲彥舊愛「邱主任」近況曝！

法院認證「背後傳球不正常」　葉毓蘭痛批：可笑

更多

最夯影音

更多
KID求婚東區妹仔「我是最幸福的人」　兩人對看爆哭...一定要幸福喔♥♥

KID求婚東區妹仔「我是最幸福的人」　兩人對看爆哭...一定要幸福喔♥♥
寄居蟹背「透明殼」構造看光光　卵會左右搖晃...搬家畫面曝！

寄居蟹背「透明殼」構造看光光　卵會左右搖晃...搬家畫面曝！

Ella狂嗆「瘦子是智障！」考他背12生肖 「人一生遇幾次犯太歲」　解接怒：看你活多久！

Ella狂嗆「瘦子是智障！」考他背12生肖 「人一生遇幾次犯太歲」　解接怒：看你活多久！

明道拍片「怒飆童星髒話」！　 星媽800字「還原真相」：請原諒我的過失

明道拍片「怒飆童星髒話」！　 星媽800字「還原真相」：請原諒我的過失

陶晶瑩又沒約小S！揪賈靜雯「開直播」　網友「約孫芸芸？」她：Good idea～

陶晶瑩又沒約小S！揪賈靜雯「開直播」　網友「約孫芸芸？」她：Good idea～

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面