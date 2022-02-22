超徵4000億稅收　國民黨團提議：中低收發10萬、月薪3萬以下發3萬

▲國民黨團召開「去年稅收超徵4000億 蔡政府應還稅於民！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

財政部公布去年稅收統計，總稅收達到2兆8,450億元，超徵逾4,000億元。國民黨團22日召開記者會提出三點建議，包括25.5萬戶中低收、低收入戶每戶發放10萬元；受雇月薪未滿3萬元，每人發放3萬元；剩下超徵稅收的4分之3部分，則呼籲債台高築的蔡政府全部拿去還債。

總召曾銘宗指出，根據財政部資料，去年(2021)超徵的稅收高達4,034億元，實際超徵4,327億元，但蔡政府宣稱去年經濟成長率高達6.28%，實質經常性薪資卻比前年(2020)負成長0.04%，民眾荷包縮水，萬物齊漲只有薪水不漲。此外，民國109年受雇者每月工作經常性收入，在910萬名受雇者中，有30%是低於3萬元，64%受雇者月薪不到4萬元。

國民黨團提出三點建議，第一，低收入戶有14.5萬戶，中低收入戶有11萬戶，合計25.5萬戶，每戶發放10萬元現金，合計255億元；第二，受雇月薪未滿3萬元者有274萬人，每人發放3萬元現金，合計822.6億元；第三，本會期將提《財政收支劃分法》修正案，列入國民黨團優先法案。曾銘宗表示，兩項發放現金的部分相加為1,077億元，只占超徵稅收的1/4，其他3/4部分，國民黨團建議債台高築的蔡政府應全部拿去還債。

「稅收都來自人民血汗錢，一旦收多了，理當還稅於民！」立委賴士葆表示，還稅於民不是現在才有，例如香港在2019年，只要符合依訂條件發放15,720元(台幣)，2011年對永久居民每人發放2,1240元。新加坡在2006、2008、2011、2018年均發現金還給國民。

賴士葆也提到，瑞士信貸預估台灣在2025年超過100萬人，有100萬元美金的財富，推估台灣在亞洲成長是最高，瑞士信貸看到了台灣由於稅制不公，使得貧富差距越來越嚴重。中央政府超徵稅收，在營所稅增加46%、證交稅增加82%、營業稅增加10%；反觀地方政府在房屋稅增加5%、土增稅-2.6%、牌照稅增加1%，顯示稅收是「肥了中央、瘦了地方」，現行稅制大有問題，必須修正《財政收支劃分法》。

賴士葆表示，民進黨團以總召柯建銘為首鼓動「竹竹併」，但是對於以符合《地制法》最基本人口數超過125萬人門檻的彰化縣，行政院遲遲不願核准為直轄市，顯示中央只有政黨、顏色。專家學者也認為，要談「竹竹併」一定得一併檢討修正《區劃法》和《財劃法》，尤其以《財劃法》為重。賴士葆表示，當年台中縣市合併之後，統籌分配稅款只增加1億元，中央政府超徵稅收，地方政府卻是苦哈哈，《財劃法》修正勢在必行，如此方能在中央稅收與地方稅收取得平衡。

