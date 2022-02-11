朱立倫串連22縣市黨團「反核食」　嗆蔡英文不懂地方自治

▲國民黨22縣市議會黨團今(11)日上午同步召開「守護人民食安，國民黨全力把關」記者會。（圖／國民黨提供）

記者楊蕓／台北報導

國民黨22縣市議會黨團今(11)日上午同步召開「守護人民食安，國民黨全力把關」記者會，共同表達「核食侵害國人健康的風險，絲毫不應妥協」的立場。黨主席朱立倫與黨籍議員們一同宣示，將與台灣民意、心繫子女健康安全的父母站在一起，捍衛國人的食安、保障下一代的健康，「沒有任何妥協的空間，也沒有任何可以交換的條件。」

朱立倫指出，地方的《自治條例》應該嚴格要求禁止任何核食進到市民的胃，更重要的是不能進入校園，因此，從《學校衛生法》，到各縣市的《自治條例》要嚴格的貫徹，如果不足的地方應該要予以補強。

朱立倫質疑，民進黨稱現有法規已經非常完整，事實上現有法規中，校園只有「優先」使用國產食品，但農委會公告僅93%是國產，7%不是國產，此外，《自治條例》是地方自治的基本權利，行政院竟然會悍然地說地方不能做更嚴格的要求，請問台灣的地方自治還存在嗎？

「中央禁止的，地方不能開放；中央規範不夠嚴格的，地方要求更嚴格。」朱立倫強調，這是民意代表的天職，也是地方自治的精神，更痛批蔡英文「妳懂不懂這是地方自治的基本權利」、「妳了不了解還有7%的非國產食品進到校園？」

朱立倫接著說，台日關係非常友好，我們也歡迎日本的產品來到台灣，但任何有核安疑慮的核食，我們不能接受，更不要用加入CPTPP來唬爛國人，再者，同時爭取加入的韓國，對於日本8個縣市的水產品是全面禁止，我們為什麼要全面開放？

至於國際標準，朱立倫表示，為什麼有60多國參加的「國際防止核戰爭醫生組織」（IPPNW）所訂定的標準，以及烏克蘭、俄羅斯、白俄羅斯等訂定的標準都比我們更嚴格？我們有什麼理由說我們是國際最嚴格的標準？這些都是需要政府給民眾答案，而不是用抹黑、造謠，以所謂愛不愛台灣、所謂走不走台灣進步的路，來阻擋或抹黑所有在野黨為民眾食安把關的權利。