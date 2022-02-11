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桃市議會國民黨團抗議解禁　要求核食勿進校園

▲桃園市議會國民黨團抗議解禁核食解禁！

▲桃園市議會國民黨團抗議核食解禁！（圖／市議會國民黨團提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議會國民黨團11日召開記者會，強烈抗議民進黨政府不顧779萬「反核食」公投民意，宣布日本福島周邊食品解禁，無視人民健康的鴨霸行為。在「守護食安、全力把關」口號聲中，黨團要求桃園市政府落實《桃園市食品安全管理自治條例》，明訂禁止校園使用核災區食品，不讓學童受到核食侵害的空間。▲桃園市議會國民黨團抗議解禁核食解禁！

議長邱奕勝表示，針對日本開放核食，黨團表達最嚴重的抗議，守護食安、守護市民健康、中央與地方應該是同一陣線，沒有得到市民同意就貿然開放日本核食品進入台灣，讓市民不小心就吃到含有核輻射之食品，他要求桃園市政府嚴格把關，讓桃園市民放心吃到健康食品，同時拒絕核食品在桃園通路販賣，他呼籲桃園市長鄭文燦，一定要做到不能讓桃園市民有任何吃到核食品的機會。

▲桃園市議會國民黨團抗議解禁核食解禁！

黨團總召徐其萬表示，對於民進黨蔡英文政府無視2018年779萬反對核食進口公投過關，開放日本福島核食的蠻橫行為，他表達強烈抗議，黨團強烈要求桃園市政府，落實《桃園市食品安全管理自治條例》，以維護桃園市民健康，並阻絕核食進入校園，明訂禁止校園使用核災區食品，不讓我們的學童有絲毫受到核食侵害的空間。

黨團副召集人黃敬平說，桃園市檢測量能明顯在六都敬陪末座」，新北市及高雄市在分別添購食品放射性檢驗設備「碘化鈉偵檢儀」以及獲中央衛福部公告認證並補助採購的「純鍺檢測器」後，核食殘留劑量的檢驗量能，將分別提升3倍及6倍以上，台中市也將採購純鍺檢測器，台北市則有市內的大學設備支援檢測，六都只剩桃園、台南沒有相關配備，桃園市政府處在神經末端，毫無任何作為，「難道是要跟台南市政府爭食安把關檢測最後一名？」

黃敬平認為，桃園市政府只是「中央叫你做什麼你就做什麼」，不敢制訂更嚴格的辦法，中央上行下效，地方不敢違抗，希望桃園市政府能夠修改校園營養午餐共同採購契約，加註相關不得含有核輻射污染區域食品、食材採購規定，以維護校園食品安全。

國民黨議員除了議長邱奕勝、總召徐其萬、副召集人黃婉如、周玉琴、黃敬平、執行長徐玉樹之外，還有市議員陳美梅、詹江村、蘇家明、呂淑真、張桂綿、李柏坊、葉明月、陳萬得、舒翠玲、陳姿伶、王仙蓮、陳瑛及市議員涂權吉、林正峰助理等人出席。

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