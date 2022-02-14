國民黨「6主張」要求比照韓國　禁福島五縣水產、乳製品、嬰幼兒製品

▲國民黨立法院黨團召開「不吞核食捍衛食安，韓國行台灣不行？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

行政院宣布有條件解禁福島5縣食品，國民黨立法院黨團副書記長吳怡玎14日表示，國民黨團提出五要求、六主張的具體措施，要求開放標準必須比照韓國，增訂禁止進口福島五縣水產品、乳製品及嬰幼兒製品。民進黨立法院團幹事長鄭運鵬回應，政府不會進口核食，且台灣的輻射標準比韓國嚴格。

國民黨立法院黨團14日上午召開「不吞核食捍衛食安，韓國行台灣不行？」記者會，與會者包括吳怡玎、國民黨團總召曾銘宗、國民黨團首席副書記長李德維、國民黨團副書記長謝衣鳯、國民黨立委林奕華等人。

曾銘宗表示，行政院在2月8日宣布開放日本福島核災食品進口，並提出所謂的「三原則」和「三配套」措施，並意圖將開放福島核災食品與加入CPTPP做為連結，強要國人吞下有健康疑慮的福島核災食品。

曾銘宗強調，食安不分顏色，呼籲民進黨不要泛政治化，朝野一同確保人民食安的健康，國民黨團要求政府比照韓國標準，檢測日本福島核災食品進口標準，開議後將全力推動「五要求、六主張」，並且做成主決議，促成朝野共同推動、護衛人民的健康。

曾銘宗也說，食安沒有顏色，政府不要將國民黨團提出的主張泛政治化，國民黨團的目的很簡單，就是確保全民健康，最卑微的要求是比照韓國標準，福島水產品不得進口，且必須提出日本政府所核發相關證明。

吳怡玎指出，國民黨團提出「五要求、六主張」的具體措施，五要求包括增訂禁止進口項目，福島五縣水產品、乳製品、嬰幼兒製品；落實禁止核食進口，福島五縣食品進口輻射零檢出；校園食品輻射零檢出；建立核食受害賠償機制，以及行政命令備查改交審查。

另外，六主張則包含政府定期赴日查驗；建置福島五縣食品無輻射標章；要求日本政府出具官方安全證明文件；維持日本九大類食品逐批檢驗；檢測一經驗出「銫137」即應加驗「鍶90」，以及全額補助地方政府購買輻射定量檢測儀器設備。

▲民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬。（圖／記者屠惠剛攝）



對此，鄭運鵬受訪時回應，台灣在開放日本食品之後，並不會進口被輻射污染的食品，而且台灣的標準遠比食品法典委員會（CODEX）、歐盟、美國和日本還嚴格。

鄭運鵬指出，日本跟韓國本來就有多方面的貿易戰，兩國在各項的競爭上，都會互相設貿易壁壘，所以在水產品這一項，日本也把韓國的禁令提告到世界貿易組織（WTO）上，雙方各有勝負，這是日本跟韓國特殊的情況。

鄭運鵬認為，每個國家的國情不同，跟日本的關係也不一樣，「國民黨如果每個東西都用最高標準，台灣大致上來說都是最嚴格的標準」，但是不可能每項都拿最嚴格的，不只成本增加，對台灣來說也不一定有意義。

民進黨立法院黨團書記長陳歐珀則指出，中國跟台灣分別在去年9月16日、9月21日申請加入CPTPP，可能是繼英國之後，成為第二或第三個加入CPTPP的經濟體，台灣如果能夠順利加入CPTPP，對發展國際貿易有很大的幫助，所以大家要盡全力把工作準備好，呼籲全體一起努力。