　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨「6主張」要求比照韓國　禁福島五縣水產、乳製品、嬰幼兒製品

▲▼國民黨團召開「不吞核食 捍衛食安 韓國行 台灣不行？」記者會 曾銘宗 謝衣鳯。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立法院黨團召開「不吞核食捍衛食安，韓國行台灣不行？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

行政院宣布有條件解禁福島5縣食品，國民黨立法院黨團副書記長吳怡玎14日表示，國民黨團提出五要求、六主張的具體措施，要求開放標準必須比照韓國，增訂禁止進口福島五縣水產品、乳製品及嬰幼兒製品。民進黨立法院團幹事長鄭運鵬回應，政府不會進口核食，且台灣的輻射標準比韓國嚴格。

國民黨立法院黨團14日上午召開「不吞核食捍衛食安，韓國行台灣不行？」記者會，與會者包括吳怡玎、國民黨團總召曾銘宗、國民黨團首席副書記長李德維、國民黨團副書記長謝衣鳯、國民黨立委林奕華等人。

曾銘宗表示，行政院在2月8日宣布開放日本福島核災食品進口，並提出所謂的「三原則」和「三配套」措施，並意圖將開放福島核災食品與加入CPTPP做為連結，強要國人吞下有健康疑慮的福島核災食品。

曾銘宗強調，食安不分顏色，呼籲民進黨不要泛政治化，朝野一同確保人民食安的健康，國民黨團要求政府比照韓國標準，檢測日本福島核災食品進口標準，開議後將全力推動「五要求、六主張」，並且做成主決議，促成朝野共同推動、護衛人民的健康。

曾銘宗也說，食安沒有顏色，政府不要將國民黨團提出的主張泛政治化，國民黨團的目的很簡單，就是確保全民健康，最卑微的要求是比照韓國標準，福島水產品不得進口，且必須提出日本政府所核發相關證明。

吳怡玎指出，國民黨團提出「五要求、六主張」的具體措施，五要求包括增訂禁止進口項目，福島五縣水產品、乳製品、嬰幼兒製品；落實禁止核食進口，福島五縣食品進口輻射零檢出；校園食品輻射零檢出；建立核食受害賠償機制，以及行政命令備查改交審查。

另外，六主張則包含政府定期赴日查驗；建置福島五縣食品無輻射標章；要求日本政府出具官方安全證明文件；維持日本九大類食品逐批檢驗；檢測一經驗出「銫137」即應加驗「鍶90」，以及全額補助地方政府購買輻射定量檢測儀器設備。

▲▼立法院民進黨團記者會 鄭運鵬 黃世杰 陳歐珀。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬。（圖／記者屠惠剛攝）

對此，鄭運鵬受訪時回應，台灣在開放日本食品之後，並不會進口被輻射污染的食品，而且台灣的標準遠比食品法典委員會（CODEX）、歐盟、美國和日本還嚴格。

鄭運鵬指出，日本跟韓國本來就有多方面的貿易戰，兩國在各項的競爭上，都會互相設貿易壁壘，所以在水產品這一項，日本也把韓國的禁令提告到世界貿易組織（WTO）上，雙方各有勝負，這是日本跟韓國特殊的情況。

鄭運鵬認為，每個國家的國情不同，跟日本的關係也不一樣，「國民黨如果每個東西都用最高標準，台灣大致上來說都是最嚴格的標準」，但是不可能每項都拿最嚴格的，不只成本增加，對台灣來說也不一定有意義。

民進黨立法院黨團書記長陳歐珀則指出，中國跟台灣分別在去年9月16日、9月21日申請加入CPTPP，可能是繼英國之後，成為第二或第三個加入CPTPP的經濟體，台灣如果能夠順利加入CPTPP，對發展國際貿易有很大的幫助，所以大家要盡全力把工作準備好，呼籲全體一起努力。

►冬天讓臉蛋Q彈的超級神水來了！

ET快訊
最快能出國玩時間點！觀光局最新「分階段鬆綁」規劃出爐
沙朗牛排買一送一！　FRIDAYS全台11間分店爽吃
吳奇隆久違現身「挨批全臉浮腫」　照片曝光
鄭亨敦母腦中風離世！跟Rain來台放天燈祈求：讓媽媽再次張眼
重大讓步！烏克蘭可能放棄加入北約　避免與俄羅斯發生戰爭
全面備戰打仗！　習近平簽署「新命令」曝光
台南確診足跡曝　頑皮世界、鹽水月津港燈會

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

萬華阿公店釀本土疫情大爆發　監委批北市府長期未掌握

北市學校微解封一次看！國高中室內外全開放　1人確診全班停課14天

郝龍斌拋藍白合　連勝文籲先穩固票源：想東想西兩頭空

萬華阿公店釀疫情！監委要求北市府檢討　蔡炳坤：已主動稽查256家次

快訊／柯文哲宣布「有條件吃飯」　打第二劑超過14天就可以內用

快訊／郝龍斌拋藍白合惹議　柯文哲笑：國民黨內部搞定再來

考試院新會期11大優先法案出爐　新進公務員退撫新制3月送立院

快訊／高雄案在台北足跡曝光　曾到中山區日本料理店、搭高鐵

快訊／柯文哲觀察8天後拍板台北微解封　「我們的社區是乾淨的」

快訊／可以吃爆米花了！　北市電影院影廳「明起恢復內用」

楊謹華老實吐《華燈》兇手2特徵　懷孕生子順其自然：都有盡力去試了...

拖板車內輪差騎士險輾入車底　驚悚畫面曝網歪樓：狗好聰明

王思佳被爆疑戴假貨「氣到直接call櫃姐」　秀發票明細開譙「綠茶」：不要裝懂啦！

日網友教做超Q彈「布丁狗」　數十秒狂晃片萌暈3百萬人！

賓士貓躲牆角搞偷襲被拆穿　反被阿公埋伏驚嚇到飛起！

新疆自駕拜訪「清朝末代王妃」　獨居王府！觀光收入賺生活費

李杰明.陳忻玥「快嘴饒舌+飆高音」超過癮　拉拉讚「會饒又會寫」：饒的超走心...

35分鐘9次！國道不打燈就切　後車全檢舉國庫進帳27000元

過年打麻將被「豬隊友」亂入　鸚鵡掀翻爸爸牌！全被看光光

機長講話「含滷蛋」回覆慢半拍　航空管制員爆氣：我要投訴你

萬華阿公店釀本土疫情大爆發　監委批北市府長期未掌握

北市學校微解封一次看！國高中室內外全開放　1人確診全班停課14天

郝龍斌拋藍白合　連勝文籲先穩固票源：想東想西兩頭空

萬華阿公店釀疫情！監委要求北市府檢討　蔡炳坤：已主動稽查256家次

快訊／柯文哲宣布「有條件吃飯」　打第二劑超過14天就可以內用

快訊／郝龍斌拋藍白合惹議　柯文哲笑：國民黨內部搞定再來

考試院新會期11大優先法案出爐　新進公務員退撫新制3月送立院

快訊／高雄案在台北足跡曝光　曾到中山區日本料理店、搭高鐵

快訊／柯文哲觀察8天後拍板台北微解封　「我們的社區是乾淨的」

快訊／可以吃爆米花了！　北市電影院影廳「明起恢復內用」

休旅大軍到港！汎德永業1月營收45.9億創新高　今年展望樂觀

吃一口就好！　盤點10大減肥「破功」瞬間　追劇排在第三

根本是台中版丹丹！超大木桶裝麵線＋雞腿排　芋泥吐司一咬就爆漿

徐凱希躲狂粉「載林宥嘉、楊宗緯狂飆」　曝驚險過程

萬華阿公店釀本土疫情大爆發　監委批北市府長期未掌握

拜完月老「夢中1巧合」他驚醒！急告白Get閃光　女星也認證超靈驗

台南市入選《米其林指南》評鑑城市　吉兆割烹壽司一星主廚台南分享心法

中保科技1月營收成長6.64％　旗下立偉電榮獲SNQ認證

連千毅辣妹班底5年前舊照流出！　「不到40kg」淡妝臉網：不認得

超敷衍NFT！他驚見「LINE貼圖等級」拿來賣　網揭更扯：全黑圖

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

政治熱門新聞

快訊／新北設計師「3天北市足跡」曝光　曾到大安區餐廳、書店

快訊／沒有大量不明社區感染！　柯文哲下午開記者會宣布微解封

快訊／跟進柯文哲微解封？　侯友宜：新北疫情要觀察到2月28日

快訊／高雄案在台北足跡曝光　曾到中山區日本料理店、搭高鐵

快訊／新北設計師確診「捷運密集足跡」曝光　還搭客運到台中

北市長三腳督「萬安領先阿中6%」　林佳龍、蕭美琴支持度曝

獨／綠營民調曝！蔣萬安28%領先　林佳龍直追陳時中只差4%

快訊／蘇貞昌同意放寬居檢、商務人士入境規範　指揮中心研議調整

情人節最甜！蔣萬安夫妻重拍復古婚紗照曝光　熱愛台北老派浪慢

獨／民眾徵召立委選縣市長　柯文哲：可帶職、選不上就拔掉

新北設計師足跡橫跨台北、台中、高雄　接觸者採檢結果出爐

Ct值16！新北設計師疑返高雄過年染疫　捷運、客運足跡曝光

如果明天是台北市長選舉投票日，您會投給誰

LIVE／北市明起「微解封」　柯文哲親自說明

更多熱門

相關新聞

禁賴廁所滑手機！日百貨公司設「計時器」

禁賴廁所滑手機！日百貨公司設「計時器」

隨著3C科技與網路的發達，如今現代人的生活簡直與智慧型手機形影不離，在資訊爆炸的社會下，甚至有許多人喜歡邊解放、邊滑手機，然而稍有不慎就會演變成長時間佔用廁所的窘境。日本京都一間百貨公司內的廁所，就專門設置平板螢幕提醒「如廁時間」，一旦顧客開始進入使用，便會開始計時。

林佳龍民調直追陳時中　綠委：都可能徵召

林佳龍民調直追陳時中　綠委：都可能徵召

美日韓外長聯合聲明！強調維護台海和平穩定

美日韓外長聯合聲明！強調維護台海和平穩定

快訊／日確認失聯F-15戰機「1機組員死亡」

快訊／日確認失聯F-15戰機「1機組員死亡」

神秘客每年「這天」訂200便當　真相惹哭老闆

神秘客每年「這天」訂200便當　真相惹哭老闆

關鍵字：

福島食品日本立法院國民黨團曾銘宗民進黨團鄭運鵬陳歐珀

讀者迴響

熱門新聞

依依首曬納豆病床照！

悲情男雪隧轉海線「女友睡整路」含淚：她說想看海

雷／《全明星3》錢薇娟怒罵藍隊：規則都搞不清楚！

滴妹難得解放東西半球！

內褲掉出「手掌大血塊」！她一踩慘摔…鎖骨斷了

情人節前分手！23歲失戀女醉躺路邊爆哭

凶手內湖警察公墓性侵殺害女童　被逮供出女星也遇害

空軍上兵涉殺2子　稱「會獨自離開」

保潔墊脫水「洗衣機炸開」她轟公司冷處理

YouTuber老高播放「驚破10億次」　3年恐怖收入曝光

成績太爛被禁止上網　15歲少年殺光全家

20歲男騎士撞車　倒地滑行頭部重創慘死

網美開團「上山清垃圾」丟光文物

FB、IG落伍了？　「這2款App」稱霸Google Play排行

雷／貝童彤落選沒上場「當場變臉」

更多

最夯影音

更多
楊謹華老實吐《華燈》兇手2特徵　懷孕生子順其自然：都有盡力去試了...

楊謹華老實吐《華燈》兇手2特徵　懷孕生子順其自然：都有盡力去試了...
拖板車內輪差騎士險輾入車底　驚悚畫面曝網歪樓：狗好聰明

拖板車內輪差騎士險輾入車底　驚悚畫面曝網歪樓：狗好聰明

王思佳被爆疑戴假貨「氣到直接call櫃姐」　秀發票明細開譙「綠茶」：不要裝懂啦！

王思佳被爆疑戴假貨「氣到直接call櫃姐」　秀發票明細開譙「綠茶」：不要裝懂啦！

日網友教做超Q彈「布丁狗」　數十秒狂晃片萌暈3百萬人！

日網友教做超Q彈「布丁狗」　數十秒狂晃片萌暈3百萬人！

賓士貓躲牆角搞偷襲被拆穿　反被阿公埋伏驚嚇到飛起！

賓士貓躲牆角搞偷襲被拆穿　反被阿公埋伏驚嚇到飛起！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面