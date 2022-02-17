國民黨團質疑進口禽流感疫區雞蛋　民進黨團反嗆：看到日本就反對

▲國民黨立法院黨團召開「疫蛋也能EUA？農委會飲鴆止渴！」記者會。（圖／國民黨團提供）



記者林銘翰／台北報導

國民黨立法院黨團書記長萬美玲17日表示，農委會貿然進口禽流感疫區的日本雞蛋，要求立即取消日本蛋品，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬批評，這次專案進口的日本雞蛋，都是非禽流感的疫區，也沒有福島五縣市所生產的雞蛋，國民黨是看到日本就反對、看到雞蛋就開槍。

國民黨立法院黨團17日上午召開「疫蛋也能EUA？農委會飲鴆止渴！」記者會，與會者包括萬美玲、國民黨團首席副書記長李德維、國民黨立委洪孟楷等人。

萬美玲表示，日本禽流感問題相當嚴重，農委會在2020年11月5日將日本從「非禽流感疫區」移除，並公告禁止日本活禽鳥、鮮蛋等蛋品及含禽鳥類成分之肥料禁止輸台，現在居然公布將開放日本雞蛋進口，讓國人感到匪夷所思。

對此，鄭運鵬受訪時回應，這次專案進口的日本雞蛋，都是來自非禽流感疫區，所以並沒有所謂禽流感疫區的雞蛋，如果日本國內自己禁止食用，台灣也不會進口，而且也沒有福島五縣市所生產的雞蛋。

▲民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬。（圖／記者屠惠剛攝）



鄭運鵬說明，日本會協助台灣到場檢疫，到台灣入境也會再檢疫一次，看起來國民黨看到日本就反對、看到雞蛋就開槍，然後雞還要在雞蛋裡面硬挑骨頭，希望國民黨還是要有基本科學、食品安全及國際規範上的認知。

民進黨立法院黨團副幹事長林靜儀則表示，這次雞蛋的專案進口，是要紓解國內部分雞蛋短缺的情況，日期是到3月31日，是暫時性的專案進口，「在國內供應充足無虞之後，當然就停止專案進口」。

林靜儀批評，國民黨如果要把一整個國家都當作疫區來看待，其實台灣偶爾還是會有零星的禽流感疫情，「如果在A縣市有禽流感，就是全台灣的雞蛋都不能用，這個邏輯根本不通」，台灣進口的是非疫區的雞蛋，而不是疫區雞蛋，政府沒有理由進口疫區雞蛋，請國民黨不要危言聳聽。

林靜儀說明，進口的日本雞蛋，必須在當地接受獸醫檢驗合格，接下來是邊境逐批檢疫，政府有雙重把關，這些雞蛋也會標示產地，可以讓民眾很清楚地知道買到的是國產還是專案進口的雞蛋，民眾有選擇的權利。

林靜儀也說，禽流感傳染給人非常罕見，吃雞蛋基本上不會被傳染，「要傳染必須是已經感染禽流感的活鳥、死鳥跟牠的糞便，要有非常親密、緊密的接觸才有傳染的風險」，所以請國民黨不要危言聳聽。