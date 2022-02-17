▲守護美好呼吸！Panasonic空調新品登場，nanoe X 科技100倍超淨化。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

▲Panasonic舉辦空調新商品發表會，用好空氣守護消費者的健康。（圖／記者鄭遠龍攝，下同）

記者黃稜涵／採訪報導

疫情改變生活，消費者在空調選擇上更加注重空氣品質，為了滿足消費者需求，Panasonic舉辦空調新商品發表會，承襲節能省電技術DNA、領導業界連續八年省電超越一級標準之外，今年更引進業界唯一日本最新100 倍 nanoe X 科技，用好空氣守護消費者的健康！

▲疫情改變生活，消費者在空調選擇上更加注重空氣品質。



▲全新Panasonic空調搭載新一代nanoe X，nanoe濃度大幅提升100倍。

台灣松下銷售家電營業本部張天來總經理表示，「疫情讓消費者對於健康需求不斷提升，Panasonic 空調與日本技術同步，新一代 nanoe X 科技，每秒釋放 48 兆氫氧離子，100 倍 nanoe 超淨化，可抑制病毒、PM2.5、黴菌；Panasonic nanoe X 獨家科技更獲得法國Texcell實證，有效抑制新冠病毒達 99.99%，就像家中空氣有了抗體，讓居家空間多一層保護，做到『開機全室防疫、關機全機防霉』的空調新標準，讓消費者每一口呼吸都是健康純淨好空氣」。

▲▼台灣松下銷售家電營業本部張天來總經理表示，新一代 nanoe X 科技做到「開機全室防疫、關機全機防霉」的空調新標準。

針對智慧化住宅需求，今年Panasonic IoT智慧家電進一步整合全熱交換器，讓家中空氣品質智慧控制系統再升級，消費者即使不在家中也能遠端控制，直接控制家中Panasonic空調、除濕機、全熱交換器等家電，隨時隨地輕鬆掌控家裡的溫濕度、氣流、清淨度，使生活更加便利。

▲▼針對智慧化住宅需求，今年Panasonic IoT智慧家電進一步整合全熱交換器，讓家中空氣品質智慧控制系統再升級。

張天來指出，「Panasonic長期致力於生產節能智慧家電，希望讓消費者可以用最節能的方式享受最舒適的生活品質，在不斷的努力下，今年 Panasonic 在空調領域上，更是率先業界創下連續8年省電超越一級標準。也因為有這樣優秀的節能省電技術，當政府推動班班有冷氣政策，Panasonic也第一時間響應並獲得所有縣市的信賴採用， 讓學童有安心舒適的學習環境，用心守護台灣下一代的美好」。

▲▼張天來指出，Panasonic率先業界創下連續8年省電超越一級標準。

與疫情共存時代下，消費者在居住品質上的健康意識更抬頭，Panasonic空調聚焦節能、健康、智慧三大面向，全新 Panasonic 空調搭載新一代 nanoe X ，為住宅空間打造最佳化空調解決方案，幫消費者創造更舒適的居住空間。

▼Panasonic空調聚焦節能、健康、智慧三大面向，幫消費者創造更舒適的居住空間。