　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

空氣品質一把抓　台南市空氣品質監測網上路

▲「台南市空氣品質監測網」已上架，每天清晨提供當日空氣品質資訊與預報未來3日空氣品質。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「台南市空氣品質監測網」已上架，每天清晨提供當日空氣品質資訊與預報未來3日空氣品質。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市環保局為提供市民充份即時的空品相關資訊，新開發建置「台南市空氣品質監測網」(https://tnair.wealert.com.tw/)已上架，每天清晨提供當日空氣品質資訊與預報未來3日空氣品質。

環保局表示，人人都希望有乾淨的空氣，空氣品質監測網就像氣象預報一樣，讓民眾一大早就能掌握空品狀況，預先規劃當日最適當的戶外活動時段及交通方式。

市長黃偉哲表示，市府深知大眾對於即時得知空品資訊之需求，雖已設置30台AQI(空氣品質指標)推播器、14處路口電子看板及中西區小西門顯示看板播放空氣品質相關資訊，仍精益求精建立「台南市空氣品質監測網」，提供最即時且便捷的空氣品質概況及天氣資訊。

環保局長謝世傑表示，空氣品質監測網於2022年1月底上架，民眾可於台南市環保局官方網站相關連結中點選進入。網站每日上午7時發布當日空氣品質、天氣型態、大環境風速風向及有無鋒面影響等天氣資訊，亦提供未來3日空品預報，方便民眾參考以規劃適切的日常生活作息。

▲「台南市空氣品質監測網」已上架，每天清晨提供當日空氣品質資訊與預報未來3日空氣品質。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台灣每年10月至隔年3月吹東北季風，台南地理位置位於弱風尾流區及下風處，境外及上風處縣市之污染物易停留造成空品不佳，空氣品質監測網讓民眾能迅速掌握空品訊息，並採取對應的行動與自我防護措施。

另環保署資料顯示，台南空氣污染源76％來自境外及外縣市，轄內僅佔24％，市府仍努力透過各項空污管制應變作業，以減緩轄內空氣品質惡化，一旦預測未來空氣品質不佳，市政府各局處即啟動空品惡化應變作業，橘色提醒等級啟動環保局應變小組，若達紅色警示等級啟動跨局處應變小組，市府各局處應變成果亦將揭露於「空氣品質監測網」。

▲「台南市空氣品質監測網」已上架，每天清晨提供當日空氣品質資訊與預報未來3日空氣品質。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「台南市空氣品質監測網」未來將持續精進，下一步將推出空品資訊小百科，以淺顯易懂的方式向市民解說各項天氣型態對空品造成的影響、臭氧生成與反應機制等，讓市民朋友能更了解天氣與空氣品質之間的奧妙，歡迎民眾多加利用。

►810元就能入手Kate Spade皮件

ET快訊
獨／台中警酒駕！　6年前曾犯同樣錯被拔官
股神媽媽！　2萬買1張台積電「翻漲到728萬元」
重磅消息！富邦悍將要跟羅力簽約了
《麻辣鮮師》清純女星爆紅閃退演藝圈　轉行現況曝光
快訊／納豆爆「再進手術室緊急動刀」　侯友宜曝最新病況
小三內褲曬陽台！林采緹早警覺有鬼　超渣4徵兆曝
彭帥宣布退休：從未指控遭人性侵　也沒人間蒸發
中國冬奧首金遭酸「偷來的」　韓媒：可能被判失格

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

虎哩尚安全的保護！安南警臨時金庫　過年期間保管現金千萬元

開工第一天金流需求旺　永康警加強金融巡守護鈔

空氣品質一把抓　台南市空氣品質監測網上路

男子拒繳酒測罰款9萬元　強制執行扣存後立即繳清

透天厝暗夜火警！父緊急拆下浴室窗　一家四口爬隔壁屋頂逃命

沙灘車闖入落山風藝術展　遊客傻眼…屏東縣府鐵腕開罰

深山中鱘龍魚「千戶傳奇農場」　新北首家取得產銷履歷認證

視察永和民治攤販集中區防疫措施　侯友宜下令「全面備戰」

鶯歌心希望農場體驗拔蘿蔔　打造食農樂活教育基地

毒蟲持毒辯稱「空包袋」　安南警一眼識破送辦

林宥嘉隱藏好友！阿緯「最粗的地方」相挺　王子上線見鬼鬼...CUE禾浩辰身材很好XD

市場遮雨棚見「虎斑財神降臨」　肥美身材掛5分鐘！路人搶接

回台中祭祖…南韓尪突做一舉動！ 天心舅驚喊「你幹嘛」真相讓全網笑了

楊繡惠春酒唱跳《DI DA DI》　白雲虧：回去不要做惡夢喔

女駕駛山路過彎迎面遇逆向車　她怒噴國罵引網讚：親切問候

台東上空「6不明光體」盤旋　目擊者驚呼：是外星人嗎？

嬤怕杜賓孫冷！棉被綑一圈　「包成家庭理髮」媽笑：剃頭囉

林志玲被暗指找代孕「沉默3天出聲」！ 連PO哭臉圖…網一看全跪了

你累了嗎？貓咪過年討紅包　厭世臉「廁所堵人」笑翻網

草叢裡「一攤橘色肥肉」醉倒！10公斤貓店長偷懶睡覺被抓包

虎哩尚安全的保護！安南警臨時金庫　過年期間保管現金千萬元

開工第一天金流需求旺　永康警加強金融巡守護鈔

空氣品質一把抓　台南市空氣品質監測網上路

男子拒繳酒測罰款9萬元　強制執行扣存後立即繳清

透天厝暗夜火警！父緊急拆下浴室窗　一家四口爬隔壁屋頂逃命

沙灘車闖入落山風藝術展　遊客傻眼…屏東縣府鐵腕開罰

深山中鱘龍魚「千戶傳奇農場」　新北首家取得產銷履歷認證

視察永和民治攤販集中區防疫措施　侯友宜下令「全面備戰」

鶯歌心希望農場體驗拔蘿蔔　打造食農樂活教育基地

毒蟲持毒辯稱「空包袋」　安南警一眼識破送辦

柯建銘：2月下旬開議優先處理修憲　「其他法案再慢一點」

引水人確診！最慘恐癱瘓高雄港　篩檢41人結果曝

錯過0050除息？0050 ETF連結基金2／16除息還能參加

獨／大甲警務員年假最後一天酒駕！6年前曾犯同樣錯下台

人妻冬天用熱水洗碗挨罵　網友反諷奶奶：幾歲人還不會做家事

新景點！台南唯一「卡丁車賽車場」即起試營運　還能賞黃金海岸夕陽

億級富豪硬上壽星按摩妹慘了　「弄痛妳」對話曝

韓國亞運選拔將啟動　Faker代表遇挑戰...Scout、Viper回國競爭？

女保險業務外遇還懷孕！夫氣炸怒告　小王獄中信+躺腿照賴不掉

台灣之光！燁輝勇奪日TPM世界級賞　全球首家非日系鋼企獲獎

糊塗人夫拍水龍頭邀功！正宮一看竟抓到「全裸小三」

地方熱門新聞

沙灘車闖落山風藝術展　縣府鐵腕開罰

桃園發數位紅包888元市民登錄抽

竹南頭份最短距離　籌錢拓寬吸置產

坐警車看跑車　警與車商保辦理職涯探索

男子拒繳酒測罰款強制執行繳清

透天厝暗夜火警！父緊急拆浴室窗逃命

桃園航空城公司　前董事長劉志清辭世

毒蟲持毒安南警一眼識破送辦

苗栗首座社宅　提供105戶給租屋族

桃園採取多重防疫　第21期疫苗7日接種

2022新北燈會　閃漾大都會公園

深山中的鱘龍魚　新北產銷履歷傳奇

瀋陽新郎為愛來台　37歲當台灣兵

阿北著急回小琉球過春節　血糖過低跌倒急送醫

更多熱門

相關新聞

大年初5台南七股驚傳30多隻鳥死亡

大年初5台南七股驚傳30多隻鳥死亡

台南市七股區1處私人魚塭，5日大年初五發現有30多隻鳥集體死亡事件，疑似誤食魚塭有毒的雜魚，台南市農業局森林及自然保育科長朱健明，據報前往處理，找到魚塭主人希望能夠阻止無辜鳥兒持續死亡，6日大年初六在附近巡視沒有再發現死亡的鳥類。

強化防疫第一線

強化防疫第一線

台南拓寬東區凱旋路後段道路

台南拓寬東區凱旋路後段道路

「護你之家」讓繪本動起來

「護你之家」讓繪本動起來

老牛的家寓教於樂全年無休

老牛的家寓教於樂全年無休

關鍵字：

空氣品質台南監測上路

讀者迴響

熱門新聞

不想接LINE電話！「只要1鍵」系統悄悄擋掉

首位韓女團轉拍A片　20歲女偶像：身材是藝術品

傳播妹跳樓亡　控三重警吃案對話曝：每個都針對我

傳播妹跳樓亡「做鬼一個都別跑」　母哭：警還命來

全明星紅隊開戰裁判　轟藍隊出老千

快訊／07：52規模4.2地震！　最大震度4級

愷樂鬆口回應「秘婚醫生」真相！友：重返幕前可能性低

懂投資！女友見她買房「脫口1句」全家傻了

張菲辣媳拜年旗袍「買到情趣款」！　老公嚇瘋：想幹嘛

林志玲被暗指找代孕「沉默3天出聲」！

義大利麵「打開生的」　網看訂單備註砲翻

醫示警有「這症狀」要小心

遠百竹北停車場　牆上全轎車刮痕

《華燈初上3》被狂猜重拍結局！林心如親解答

外送員請吃鹽酥雞　妹愣：下次叫UE

更多

最夯影音

更多
林宥嘉隱藏好友！阿緯「最粗的地方」相挺　王子上線見鬼鬼...CUE禾浩辰身材很好XD

林宥嘉隱藏好友！阿緯「最粗的地方」相挺　王子上線見鬼鬼...CUE禾浩辰身材很好XD
市場遮雨棚見「虎斑財神降臨」　肥美身材掛5分鐘！路人搶接

市場遮雨棚見「虎斑財神降臨」　肥美身材掛5分鐘！路人搶接

回台中祭祖…南韓尪突做一舉動！ 天心舅驚喊「你幹嘛」真相讓全網笑了

回台中祭祖…南韓尪突做一舉動！ 天心舅驚喊「你幹嘛」真相讓全網笑了

楊繡惠春酒唱跳《DI DA DI》　白雲虧：回去不要做惡夢喔

楊繡惠春酒唱跳《DI DA DI》　白雲虧：回去不要做惡夢喔

女駕駛山路過彎迎面遇逆向車　她怒噴國罵引網讚：親切問候

女駕駛山路過彎迎面遇逆向車　她怒噴國罵引網讚：親切問候

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面