駁「攜手藍軍衝初選」　周春米曝內部民調：我怎麼可能靠國民黨？

▲民進黨立委周春米。（圖／周春米辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

屏東縣長潘孟安任期將屆滿，民進黨立委鍾佳濱、莊瑞雄及周春米爭取黨內提名，近期言詞交鋒激烈，引發關注。面對對手莊瑞雄連番砲打「魔鬼說」、國民黨介入民進黨初選等語，周春米今（17）日接受《ETtoday東森新媒體》訪問時，直接秀出內部民調內容，直指民進黨在屏東縣的政黨支持度高達49.6％，國民黨僅13.1％，而她在綠營支持者中獲得的支持度也超過莊、鍾兩人，「老實講，我怎麼可能都靠國民黨（贏）？」

周春米今天接受訪問時表示，根據她團隊今年1月進行的內部民調，各主要政黨在屏東縣的政黨支持度分別為：民進黨49.6％、國民黨13.1％、台灣民眾黨9.7％、時代力量6.5％、台灣基進4.9％；且依據該對比式民調結果，她獲得73.5％綠營支持者認同，而莊瑞雄、鍾佳濱兩人的支持度都在68%左右。

周春米分析，依照政黨支持度來看，在屏東藍營的支持度不到綠營的4分之1，加上自己也是民進黨內支持度最高的，「老實講，我怎麼可能都靠國民黨（贏）？」且她擔任執業律師和不分區立委期間，人家都是因為信賴她的專業認真，才會找自己服務。

周春米強調，民進黨訂定不排藍的全民調規則，就是為了鼓勵參選者爭取全民支持、廣納善緣，她其實就是「乖乖牌」，遵守黨中央的遊戲規則，爭取最多民眾認同，她過去和現在的服務不分藍綠，未來倘若當選屏東縣長，也不會分藍綠，一定是「全民的縣長」。