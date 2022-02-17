　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

駁「攜手藍軍衝初選」　周春米曝內部民調：我怎麼可能靠國民黨？

▲▼民進黨立委周春米。（圖／周春米辦公室提供）

▲民進黨立委周春米。（圖／周春米辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

屏東縣長潘孟安任期將屆滿，民進黨立委鍾佳濱、莊瑞雄及周春米爭取黨內提名，近期言詞交鋒激烈，引發關注。面對對手莊瑞雄連番砲打「魔鬼說」、國民黨介入民進黨初選等語，周春米今（17）日接受《ETtoday東森新媒體》訪問時，直接秀出內部民調內容，直指民進黨在屏東縣的政黨支持度高達49.6％，國民黨僅13.1％，而她在綠營支持者中獲得的支持度也超過莊、鍾兩人，「老實講，我怎麼可能都靠國民黨（贏）？」

周春米今天接受訪問時表示，根據她團隊今年1月進行的內部民調，各主要政黨在屏東縣的政黨支持度分別為：民進黨49.6％、國民黨13.1％、台灣民眾黨9.7％、時代力量6.5％、台灣基進4.9％；且依據該對比式民調結果，她獲得73.5％綠營支持者認同，而莊瑞雄、鍾佳濱兩人的支持度都在68%左右。

周春米分析，依照政黨支持度來看，在屏東藍營的支持度不到綠營的4分之1，加上自己也是民進黨內支持度最高的，「老實講，我怎麼可能都靠國民黨（贏）？」且她擔任執業律師和不分區立委期間，人家都是因為信賴她的專業認真，才會找自己服務。

周春米強調，民進黨訂定不排藍的全民調規則，就是為了鼓勵參選者爭取全民支持、廣納善緣，她其實就是「乖乖牌」，遵守黨中央的遊戲規則，爭取最多民眾認同，她過去和現在的服務不分藍綠，未來倘若當選屏東縣長，也不會分藍綠，一定是「全民的縣長」。

►快搶！響食天堂750元吃到爽

ET快訊
嘴巴呼吸真的會變醜！　13種可怕下場曝光
15坪塞三房「長輩要求有玄關」　網驚見雙馬桶：絕了
紐約6歲女孩「被失蹤」兩年半　在地下室樓梯底尋獲
辣妹潛水被拉開三角小褲褲　她嚇傻回頭一看「竟是教練」
172年僅2次！「虎年虎月虎日虎時」來了　求財方式曝光
《華燈》3關鍵畫面曝兇手！　他被揪「怪異反應」
日本宣布鬆綁邊境管制！「符合條件」入境免隔離

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

Omicrom疫情延燒　英國國會外委會訪團延後來台

北藝7月營運！必去迴廊一覽舞台幕後　北市再推「買票送士林夜市消費券」

屏東縣長初選　周春米出招：「青年分身」掃街、座談會衝刺

周春米感謝潘孟安支持　「初選跑到昏天暗地哪有指定接班？」

駁「攜手藍軍衝初選」　周春米曝內部民調：我怎麼可能靠國民黨？

「空軍溫妮」俏短髮＋臥蠶笑眼　網狂勸「別考統測！該加入空軍」

士林神秘夾娃娃機！蔡炳坤挑戰一日台主　免費贈大獎「搶先遊北藝」

保護國家關鍵技術　賴瑞隆盼新會期拼《國安法》修法三讀

「包裹詐騙簡訊」猖獗　高嘉瑜曝驚人數字：去年全國詐欺2.4萬件

青年加權百分百！　前高雄市政府發言人白喬茵宣布參選左楠市議員

情侶吵架！男狠賞巴掌超懊悔　下秒「對女友千年殺」逆轉和好

薔薔狂喊「X我」連偉晉都招架不住XD　水晶淨化「鬥雞眼+嬌喘」畫面太荒謬

林宥嘉揪9m88合唱...聽了跟著搖擺！　自彈自唱《說謊》曝遇瓶頸：我困住了

阿嬤不捨孫女收假回台南！　忍淚擠笑容「目送她離開」

小S狂譙「陶晶瑩很假」：為什麼說謊　她坐馬桶「邊尿邊澄清」..賈靜雯快瘋掉XD

84萬台幣買陸製「可拆貨櫃屋」　澳洲男蓋出2房1廳1衛加廚房！

臨停被路人敲窗控「車燈太刺眼」　雙方爆口角...駕駛：全都原廠的

謝和弦道歉：我是垃圾！替莉婭謝罪祈錦鈅　 Keanna補刀：吵歸吵別忘一起付錢

朴敏英親眼抓姦未婚夫「滾床小三」爆哭　渣男「死要錢+討房」她氣炸：你很荒謬！

休旅車接小孩併排擋住半條路　被按喇叭爆氣竟逆向追上逼車

Omicrom疫情延燒　英國國會外委會訪團延後來台

北藝7月營運！必去迴廊一覽舞台幕後　北市再推「買票送士林夜市消費券」

屏東縣長初選　周春米出招：「青年分身」掃街、座談會衝刺

周春米感謝潘孟安支持　「初選跑到昏天暗地哪有指定接班？」

駁「攜手藍軍衝初選」　周春米曝內部民調：我怎麼可能靠國民黨？

「空軍溫妮」俏短髮＋臥蠶笑眼　網狂勸「別考統測！該加入空軍」

士林神秘夾娃娃機！蔡炳坤挑戰一日台主　免費贈大獎「搶先遊北藝」

保護國家關鍵技術　賴瑞隆盼新會期拼《國安法》修法三讀

「包裹詐騙簡訊」猖獗　高嘉瑜曝驚人數字：去年全國詐欺2.4萬件

青年加權百分百！　前高雄市政府發言人白喬茵宣布參選左楠市議員

震撼！曾任國民黨屏東黨部代理主委林育先　跳糟民眾黨

Omicrom疫情延燒　英國國會外委會訪團延後來台

骨質疏鬆跟「每天1杯咖啡無關」！醫師曝真相：用3招可預防

田美都《三十九》當小三逼舊愛離婚！韓媒批人設「掩蓋她的魅力」

定延終於合體TWICE！盼到「9人版」《CRY FOR ME》粉淚崩

疫情淘金術　行動麵包車逆境成長　店長：以興趣開發才是重點

《大熊貓與小小龍》6句療癒語錄：「失去那些人，總比失去你自己好」

國銀挺中小企業紓困！去年放款年增8762億　創次高　

想幫熱帶選手發聲！連德安IOC運動員委員會獲133票、排11位落選

12星座最新7日運勢曝光！天蠍與曖昧對象互動熱絡、巨蟹說話小心

21歲女開車和閨蜜玩命自拍　鏡頭拍下她死前最後驚恐表情

政治熱門新聞

1.5萬人注意！14天新制教召3月啟動　3營隊全程野炊、野營

快訊／北市＋1！確診航警隱匿台北足跡　北投女兒今確診「飯店急清消」

快訊／新北＋7「最小年僅4歲」　三重某幼兒園緊急停課

入境34天才確診！新北境外在北市足跡曝光

宮廟拉警報！北投確診女參加活動走透透　北市急匡列某社團「人數龐大」

快訊／參加80人聚餐染疫！北市曝2確診足跡

快訊／疑感染源頭！北市曝新北確診女足跡　曾到無印良品、大潤發中崙店

中山女高生寫信求情徐國勇　移民署拍板

在泡湯區工作！北投大地酒店女員工確診

注意手機！確診女過年期間到多家宮廟　北市將發簡訊通知「自主管理」

快訊／確診者到過！北市「慶城街1號商場」急停業清消1天

快訊／北市今＋3！不只桃園航警女兒確診　新北設計師感染鏈擴大

行政院拍板　藍領移工符合3條件可申請永居

快訊／50多歲北投女確診！曾去錢櫃唱歌

更多熱門

相關新聞

保護關鍵技術　賴瑞隆盼新會期拼《國安法》修法三讀

保護關鍵技術　賴瑞隆盼新會期拼《國安法》修法三讀

為了防止紅色供應鏈的滲透，保護國家核心關鍵技術，行政院會今（17）日通過《國家安全法》、《兩岸人民關係條例》部分條文修正草案，提高侵害國家核心關鍵技術業祕密的罰則，最高可處12年有期徒刑，得併科新台幣1億元以下罰金。長期關注相關議題的民進黨立委賴瑞隆表示，單靠《營業秘密法》無法確保產業與國家安全，期盼該草案能在立法院新會期三讀通過。

新來義共融公園特色遊戲場動土

新來義共融公園特色遊戲場動土

快訊／周春米、莊瑞雄、鍾佳濱首碰頭　屏東縣長初選拼4月完成

快訊／周春米、莊瑞雄、鍾佳濱首碰頭　屏東縣長初選拼4月完成

婦女保障名額ＯＲ變相保送？

婦女保障名額ＯＲ變相保送？

張銘祐恐因婦女保障名額出局　民進黨：這是進步價值的主張

張銘祐恐因婦女保障名額出局　民進黨：這是進步價值的主張

關鍵字：

民進黨屏東縣潘孟安周春米莊瑞雄鍾佳濱

讀者迴響

熱門新聞

巴戈女兒「巴鈺有沒收到簡訊？」

巴戈臨終「聽到二哥說5句話」才闔眼！

巴戈退休「住170坪豪宅」愛妻身份不凡

快訊／莉婭道歉了！

快訊／謝和弦受夠莉婭「我們離婚」！

IG新功能「抓到男友出軌」　網一試爆羞恥

隋棠驚爆「又有第四胎」！

即／俄媒：烏克蘭軍隊向烏東親俄區開火

西門町大火濃煙封街！延燒NIKE、Levi's

五倍券還沒花完嗎？　勞動部推出加碼50%、讓5000變7500

巴戈打滾60年任金鐘評審　昔刷掉《玩很大》槓吳宗憲

快訊／資深藝人巴戈胰臟癌逝享壽67歲　出道60年奪3座金鐘獎！

房屋代銷群聚擴大！8人吃飯唱歌確診

開心喊「我當阿祖了」　苦情媽卻被女兒打死

年紀越大、桃花越多的3星座！

更多

最夯影音

更多
情侶吵架！男狠賞巴掌超懊悔　下秒「對女友千年殺」逆轉和好

情侶吵架！男狠賞巴掌超懊悔　下秒「對女友千年殺」逆轉和好
薔薔狂喊「X我」連偉晉都招架不住XD　水晶淨化「鬥雞眼+嬌喘」畫面太荒謬

薔薔狂喊「X我」連偉晉都招架不住XD　水晶淨化「鬥雞眼+嬌喘」畫面太荒謬

林宥嘉揪9m88合唱...聽了跟著搖擺！　自彈自唱《說謊》曝遇瓶頸：我困住了

林宥嘉揪9m88合唱...聽了跟著搖擺！　自彈自唱《說謊》曝遇瓶頸：我困住了

阿嬤不捨孫女收假回台南！　忍淚擠笑容「目送她離開」

阿嬤不捨孫女收假回台南！　忍淚擠笑容「目送她離開」

小S狂譙「陶晶瑩很假」：為什麼說謊　她坐馬桶「邊尿邊澄清」..賈靜雯快瘋掉XD

小S狂譙「陶晶瑩很假」：為什麼說謊　她坐馬桶「邊尿邊澄清」..賈靜雯快瘋掉XD

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面