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台灣與立陶宛關係持續升溫　立委促推動籃球及醫療交流

▲▼民進黨立委莊瑞雄、林靜儀21日召開「籃球交流ING，台灣更有『立』」記者會。（圖／莊瑞雄辦公室提供）

▲民進黨立委莊瑞雄、林靜儀召開「籃球交流ING，台灣更有『立』」記者會。（圖／莊瑞雄辦公室提供）

記者林銘翰／台北報導

民進黨立委莊瑞雄21日表示，近年台灣與立陶宛關係持續升溫，除了雙方互設代表處外，更陸續展開經貿合作。在體育方面，立陶宛世界籃球排名高居第6，立陶宛籃協多次表達和台灣籃球交流意願，更顯兩國籃球交流前景，希望未來能推動籃球及運動醫療交流，促進台灣籃壇發展。

民進黨立委莊瑞雄、林靜儀21日上午在立法院召開「籃球交流ING，台灣更有『立』」記者會，並邀請體育署、外交部、國發會及中華民國籃球協會共商促進台立兩國運動交流願景。

莊瑞雄表示，台灣跟立陶宛共享民主價值，雙方有非常多合作的空間，國發會更規劃2億美元的「中東歐投資基金」，再加碼提供10億美元的融資額度，提供給台灣或立陶宛企業促進產業共同發展。

莊瑞雄指出，在籃球方面，過去立陶宛曾經派隊來台參加瓊斯盃，這幾年也陸續有立陶宛籍球員來台打球，是時候進一步擴大雙方交流，除了促進外交情誼，也讓台灣籃壇的發展更有力。

莊瑞雄提及，近年吹起的歐洲球風，提供了台灣新的視角，許多球隊在找外援時，會開始往歐洲籃壇獵才，隨著台灣與立陶宛的關係加溫，此時正是推動台灣籃球國際交流的好時機。

莊瑞雄認為，除了交換學生、教練培訓、立籍球員來台以外，搭配著體育署即將推出的完整歸化政策，在歸化球員這方面未來也是一種新的方向，透過不同的籃球文化切磋交流，對於台灣的籃球發展更是一種刺激。

▲▼民進黨立委莊瑞雄、林靜儀21日召開「籃球交流ING，台灣更有『立』」記者會。（圖／莊瑞雄辦公室提供）

▲高雄海神職業籃球隊立籍球員「歐陸巨塔」庫薩斯（Mindaugas Kupsas）。（圖／莊瑞雄辦公室提供）

林靜儀表示，台灣需要跟國際交朋友，也很樂意跟國際交朋友，過去兩年國際看到台灣防疫治理的能力，台灣也跟許多國際夥伴站在一起團結抗疫、建立深厚的友誼，立陶宛接下來是台灣籃球運動的重要交流夥伴。

林靜儀指出，立陶宛和台灣的女籃實力相當接近，若未來能有職業球員或者是外籍生的引進，對於台灣國內女籃球員的發展、國際賽競爭力都會有很大的幫助。

林靜儀也說，台灣在運動營養、運動傷害、運動心理等醫療層面，擁有相當豐富的資源和實務經驗，相信台灣優質的醫療環境，可以讓兩國未來體育人才、運動醫學交流方面有所進展，延續兩國得來不易的友誼。

中華民國籃球協會代表趙純孝指出，台灣在教練交流、人才養成、移地訓練等方面，都可以和立陶宛更進一步合作，讓國內球員有更突破性的成長。未來若和立陶宛建立雙邊合作關係，可以選派國內優秀、年輕教練赴立陶宛學習籃球專業技能，或者聘請立陶宛教練來台執教。

體育署副署長洪志昌回應，立陶宛籃球在國際上實力很好，體育署會全力支持籃協有關兩國的籃球交流，並持續推動人才培育、教練人才交流學習、外籍教練來台指導，也希望未來移地訓練不限國家代表隊，「分級分齡」都能有移地訓練或友誼賽的機會。

外交部歐洲司陳豐裕表示，感謝台灣各界對於立陶宛發展雙邊關係的大力支持，外交部已經和駐館初步聯繫，反應相當正面，籃球是台、立兩國都相當受歡迎的運動，籃球更是立陶宛的國球，雙邊的交流具有積極正面的意義，外交部會努力配合。

國發會綜合規劃處副處長陳美菊則說，目前促進和立陶宛關係的相關工作都已在進行當中，過去體育署在籃球國際交流方面有豐富經驗，希望近一步拓展跟立陶宛間的合作關係。

▼體育署副署長洪志昌。（圖／莊瑞雄辦公室提供）

▲▼民進黨立委莊瑞雄、林靜儀21日召開「籃球交流ING，台灣更有『立』」記者會。（圖／莊瑞雄辦公室提供）

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