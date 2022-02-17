屏東縣長初選　周春米出招：「青年分身」掃街、座談會衝刺

▲民進黨立委周春米。（圖／周春米辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨屏東縣長初選競爭激烈，立委周春米、鍾佳濱、莊瑞雄均表態爭取提名。面對初選最後衝刺階段，周春米今（17）日接受《ETtoday東森新媒體》訪問時表示，期盼屏東能出現一名女縣長，這是地方期待、也是地方的鼓勵，接下來1個多月將透過青年助理「分身」掃街拜票，以及33鄉鎮市的座談會，爭取更多民眾支持，同時拜託支持者在電話民調期間在家等電話、接電話。

周春米今天受訪點評2名競爭對手說，莊瑞雄善於政策論述、經營媒體形象，鍾佳濱出身學運世代、擁有政治歷練經驗，她則受過專業的法律訓練，同時在法律工作中不間斷地為大眾做服務，包括義務法律服務等，3人可說是「各有擅長」。

周春米提及，她以正面思考看待對手種種質疑，「我是不錯、有戰力對象，才會被當成比較對象」；她認為，屏東出現第一名女總統，因此屏東也能出現一名女縣長，這是地方期待、也是地方鼓勵，「我們朝這方向努力」。

對於屏東縣長初選期程，民進黨擬在今年4月上旬完成初選程序，周春米說，在選戰的最後階段，她希望透過不同的呈現方式，讓外界看到更多屏東的面貌，其一是將持續由年輕助理群在各鄉鎮路口宣講、拜訪，變成「周春米」的分身，透過年輕人的活力幫她「動起來」，而若之後本土疫情漸趨穩定，也可以開始規劃掃菜市場和掃街行程。

周春米分享，第二個任務是，要前進屏東縣鄉鎮市舉行座談會，再度向鄉親報告她是誰、為什麼認為自己可以爭取縣長職務，同時也提出實際的問政成績，最重要的是，要拜託支持者在電話民調期間，幫忙她在家顧電話、接電話。