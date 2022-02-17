民進黨拼4月初完成屏東縣長初選　3參選人今午首碰頭

▲民進黨立委周春米、莊瑞雄、鍾佳濱。（圖／ETtoday合成圖）

記者呂晏慈／台北報導

2022民進黨屏東縣長初選如火如荼，表態爭取提名的立委周春米、莊瑞雄、鍾佳濱今（17日）下午首度在民進黨中央黨部碰頭，會中達成共識，屏東縣初選作業將與基隆市、新竹市兩縣轄市脫鉤，力拼在今年4月上旬進行六都市議員初選作業之前完成電話民調。

據轉述，民進黨協調工作小組共同召集人林錫耀、洪耀福今天邀請周春米、莊瑞雄、鍾佳濱3人親赴中央黨部，討論初選期程及內容，會中周力主可在3月15日前完成初選程序，「越快越好」，莊盼在4月以後，鍾提議3月完成，最終因初選需要5到6周的工作期程，達成共識要在今年4月上旬完成初選作業，避免影響到之後六都市議員的初選期程。

另據指出，莊瑞雄會中也拋出，初選民調應該考慮納入無黨籍立委蘇震清，洪耀福則提到「電視辯論會」的構想，但因與會者意見未有交集，並未達成明確共識。

對於會議內容，鍾佳濱會後受訪說，今年的共識就是遵照中央黨部決定，合理推估初選電話民調期程會落在3月底、4月初這個階段，「身為參賽者，我完全尊重主辦單位的決定」。

莊瑞雄表示，初選規格本來就在那個地方，初選該怎麼做就怎麼做，他在會中拋出「競選手法必須光明正大，畢竟這是民進黨的初選，不是國民黨的初選，不應該讓國民黨來介入」，並直指縣政府團隊過度介入，建議黨中央應成立督導小組，讓德高望重者做處理，這樣初選後才會願賭服輸，團結打贏選戰。

周春米回應說，今天主要討論初選期程，大家朝4月上旬完成初選這方向努力；至於莊會中要求屏東縣府不應過度介入，她直言，初選就是競爭，大家都很辛苦的在跑，當然會有一些看法，「公平就是來自平常有沒有在努力，兄弟登山就是要繼續努力」。