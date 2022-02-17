周春米感謝潘孟安支持　「初選跑到昏天暗地哪有指定接班？」

▲民進黨立委周春米。（圖／周春米辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨備戰2022屏東縣長選舉，擬在今年4月上旬前完成初選作業，有志爭取提名的立委周春米、莊瑞雄、鍾佳濱近期言詞交鋒，場面火爆。由於獲得屏東縣長潘孟安支持，頻遭質疑「指定接班」的周春米今（17）日接受《ETtoday東森新媒體》訪問反問，「大家選舉選到這樣，哪有誰指定接班？」她不會否認潘對自己的支持，但強調她也很用心經營，支持者覺得自己溫暖、親切，也因為專業法律服務和不分區立委的經驗，與地方有更直接的連結。

莊瑞雄今天在民進黨協調工作小組會議主動拋出，縣府團隊過度介入初選，建議黨中央應成立督導小組，讓德高望重者做處理，這樣初選後才會願賭服輸，團結打贏選戰；鍾佳濱近期也在接受媒體訪問時表示，「指定接班恐怕在一般人認知，不是那麼適當」，引發政壇高度議論。

對於兩名競爭對手連番質疑「指定接班」的說法，周春米今天受訪時坦言，「對縣長（潘孟安）不好意思」，依照潘孟安現在的能量，光是他推薦就已經非常感謝，不過，潘說的重點是延續屏東價值的「接棒」，不是去接棒他的縣長職務，「大家選舉選到這樣，哪有誰指定接班？」周直言，現在她們3人都還在初選，跑到昏天暗地，當然是有初選的競爭，而不是指定接班。

周春米表示，早自潘孟安2004年擔任屏東縣立委時，她就是潘在屏東縣3個服務處的首席法律顧問，潘擔任蘇嘉全、曹啟鴻縣長選舉總幹事期間，她身兼競選團隊的法律顧問，一路跟著團隊奮戰，直至她擔任不分區立委，對於縣府轉達的陳情、任務也都是全力以赴，「在團隊情誼上，必須做一些回報」，同時，也希望自己的家鄉屏東可以更好。

她談及，這次決定參與屏東縣長初選關鍵，一是基於這幾年在地方上做了一些服務，真的希望好的縣政成績可以延續，例如改善老舊廁所、爭取55座運動場、讓屏東鄉親免受淹水之苦；二是因為「有為者亦若是」，如果她的辛苦可以讓鄉親有更好的資源和生活品質，「我就是當仁不讓、義無反顧」，如同擔任執業律師時，在法庭上為了保護當事人而全力求勝，她也將延續潘孟安的價值，繼續幫屏東爭取百年建設、更永續的可能，讓屏東更好。

另對莊瑞雄近期接受媒體訪問時，以「兵要自練，花費要自己來」等語批評周春米，她笑回，「我當然有自己練兵」，她不會否認潘孟安對自己的支持，但她也很用心經營，大家可以來比一下，誰比較用心經營，實際上，現在她100多名專職和義務的特助中，有村長、鄉民代表，甚至有40歲左右的原鄉人士願意主動擁抱民進黨，幫助她經營原鄉地區，都給她很大的鼓勵，也讓外界看到，自己團隊的朝氣的確不同於傳統的政治文化。

至於面對兩名對手頻頻攻訐，是否曾覺得委屈？周春米說，不會啦，因為初選就是競爭，3人各有擅長，例如莊瑞雄善於政策論述、經營媒體形象，鍾佳濱則出身學運世代、擁有政治歷練經驗，她則受過專業的法律訓練，同時在法律工作中不間斷地為大眾做服務，包括義務法律服務等，而擔任不分區立委6年來，也與地方締造更直接的連結，幫助地方做更多事。