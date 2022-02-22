快訊／被北約無視！普丁超不爽：美國無恥把烏克蘭變戰場

▲俄羅斯總統普丁在莫斯科向全國發表談話。（圖／路透）



記者董美琪／綜合報導

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）計畫簽署烏克蘭東部2個分離共和國的獨立認可協議後，在台灣時間22日凌晨發表談話，除了表示烏克蘭完全是俄羅斯當初創建的，也痛批各國是幫兇，讓烏克蘭為攻擊俄羅斯做準備，尤其是美國。

普丁這場演說講不停，除了罵烏克蘭沒擔當，使國家陷入經濟困難外，更批西方情報機構幫助烏克蘭「犯罪」，強調烏克蘭擁有蘇聯的核技術，研發核武相當於為攻擊俄羅斯做準備。

普丁表示，「近幾個月來大量西方武器湧入了烏克蘭，北約人員經常出現在烏克蘭的軍事演習中，美國和北約厚顏無恥地把烏克蘭變成了戰場，美國無人機一直在監視俄羅斯，這些都是為了掩護北約軍隊迅速部署到烏克蘭，烏克蘭加入北約是對俄羅斯安全的直接威脅。

一旦烏克蘭研發出核武，全球局勢將發生劇變，俄方不得不對此作出反應，普丁說，「我們曾收到有關北約不會擴張的承諾，結果根本情況相反，即便烏克蘭沒有馬上加入北約，但晚一點加入對俄羅斯而言也是一樣」。

普丁表示，「當年我向當時的（美國前總統）柯林頓詢問了俄羅斯加入北約的可能性，美國很緊張」，他說美國不需要像俄羅斯這樣的大國加入北約，即使俄羅斯一直在以各種形式與北約合作，履行了對西方的所有義務，但卻發現北約不斷擴張，甚至已經到俄羅斯邊境，讓俄羅斯感受到威脅。

▲普丁簽署烏克蘭東部2個地區獨立協議，各國憂心。（圖／路透）



「美國正在開發新的進攻性導彈，北約完全無視我們的擔憂」普丁認為，俄羅斯關於安全保障的提案也被拒絕，其他國家總能找到或捏造各種制裁俄羅斯的理由，而這與烏克蘭問題無關，因此俄羅斯有權採取報復措施。

普丁指責，烏克蘭軍隊炮轟頓巴斯的平民區，俄羅斯將承認烏克蘭東部2個分裂地區的獨立地位，呼籲烏克蘭軍隊立即停止開火，「我們要求在基輔（烏克蘭首都）掌權的人立即停止敵對行動」。

