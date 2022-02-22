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美軍「獨立級」同框054A護衛艦　近距離並列航行

▲▼美軍「獨立級」濱海戰鬥艦同框054A護衛艦。（圖／翻攝自網路）

▲美軍「獨立級」濱海戰鬥艦同框054A護衛艦。（圖／翻攝自網路）

記者林彥臣／綜合報導

在大陸社群上流傳一張衛星照片，一艘美國海軍的獨立級瀕海戰鬥艦土爾沙號（LCS-16）疑似和一艘解放軍護衛艦（054A）並列航行，而且距離非常接近，情勢相當緊張。

衛星照片的顯示的時間為2022年2月19日，但並未說明事發海域，獨立級採用2燃2柴交替動力，有4個噴水推進器，尾部航跡非常明顯，可見氣氛相當緊張。

獨立級濱海戰鬥艦（Independence-class littoral combat ship）是一種由通用動力公司研發的瀕海戰鬥艦，採用罕見的三體船設計，濱海戰鬥艦要求以「速度快、可在濱海與淺海域作戰」，因此強調吃水淺的設計。

USS Tulsa,LCS-16。（圖／翻攝自Supervisor of Shipbuilding Gulf Coast粉絲專頁）

▲土爾沙號（USS Tulsa,LCS-16）的特色就在於吃水淺、推進靈活。（圖／翻攝自Supervisor of Shipbuilding Gulf Coast粉絲專頁）

濱海戰鬥艦船身大幅採用鋁等材料構成的輕量化船體，但這也使此艦種對海象抗性差，天候不佳時晃動嚴重易妨礙任務，為實現高速化，推進模式也以噴水推進器取代傳統的螺旋槳，使得濱海戰鬥艦可形容一輛巨大的水上摩托車，而且噴水推進器可改變向量推進極為靈活。

解放軍054A型導彈護衛艦「運城艦」。（圖／翻攝自新華網）

▲解放軍054A型護衛艦主要擔負編隊反潛或編隊指揮任務。（示意圖／翻攝自新華網）

054A型飛彈護衛艦長135米，高35米，最大寬度16米，滿載排水量4000餘噸，採用柴動力，四機雙槳、雙舵， 最大航速不低於28節，巡航速度18節，續航力4000海里，自給力15天，可抗12級風。

飛彈護衛艦主要擔負編隊反潛或編隊指揮任務，可以單獨或者協同海軍其他兵力攻擊敵水面艦艇及潛艇，具有較強的遠程警戒和防空作戰能力。

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