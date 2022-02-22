俄烏衝突下中國處境尷尬！CNN：遭西方「硬逼表態」　又得聲援普丁

▲自稱頓內茨克人民共和國的武裝份子在靶場進行訓練。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

隨著俄羅斯總統普丁簽署行政法令，承認烏克蘭東部地區（頓巴斯，Donbas）頓內茨克、盧甘斯克為獨立的共和國實體，同時派遣軍隊進入維和。美媒《CNN》指出，中國正面臨著尷尬且複雜的處境。北京當局被西方世界逼著表態，它一方面得追求維護烏克蘭國家主權的外交政策、一方面又得兼顧中國與俄羅斯堅實的友誼。

根據《CNN》報導，普丁指令俄軍前往烏克蘭東部地區「維持和平」後，包括美國、俄羅斯在內皆出席召開聯合國安理會緊急會議，而中國常駐聯合國代表張軍在一份簡短聲明中表示，「相關各方必須保持克制，避免任何可能加劇緊張局勢的行動。」

張軍在聲明中補充，「我們歡迎、鼓勵每一項努力，呼籲各方繼續對話磋商，在平等與互相尊重的基礎上，尋求合理解決方案解決彼此所關切的議題。烏克蘭目前局勢是許多複雜因素的結果，中方一貫根據事情本身是非曲直來確定自己的立場。我們認為，所有國家應秉持聯合國憲章的宗旨與原則，透過和平方式解決國際爭端。」

報導指出，其實烏克蘭、俄羅斯之間的衝突與危機恰巧讓中國陷入既尷尬且艱難的處境，因為中國正試圖在維持與俄羅斯之間的堅定友誼、以及透過捍衛烏克蘭國家主權實踐外交政策上取得平衡點。

據悉，中國外交部長曾於19日在慕尼黑安全會議時，針對中方在烏克蘭局勢上的立場做出回應，「各國主權、獨立與領土完整應得到尊重與維護，這才是國際關係基本準則，同時也是中方一貫秉持的原則，對烏克蘭也不例外。」

另外，普丁2月初前往出席北京冬奧時，曾會晤中國國家主席習近平，俄中雙方發表聯合聲明，強調雙方合作沒有存在所謂的「禁區」、也沒有任何限制；北京當局也聲援莫斯科當局的主張，反對北約（NATO）增加成員國。

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