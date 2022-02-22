跟進美國！澳洲下令關閉使館撤出烏克蘭　「公民即刻離境」

▲澳洲外交部長佩恩（Marise Payne）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

在美國國務院下令在烏克蘭的美國外交人員撤離至波蘭後，澳洲宣布關閉駐烏克蘭使館，下令澳洲駐烏克蘭使館工作人員及官員撤出烏克蘭，前往羅馬尼亞及波蘭東部。在此同時，澳洲也呼籲公民應該盡速離境。

澳洲外交部長佩恩（Marise Payne）22日表示，考量到持續攀升的風險，在烏克蘭西部城市利沃夫（Lviv）的澳洲使館已暫時關閉，人員將從烏克蘭撤離至羅馬尼亞及波蘭東部，在這期間會持續協助想離開烏克蘭的澳洲公民，「我們持續呼籲所有澳洲公民即刻離開烏克蘭，不要耽擱，澳洲人民及官員的安全是我們的首要任務」。

此前，澳洲駐烏克蘭首都基輔大使館2月13日暫停運作後，把臨時辦公室遷往利沃夫。

佩恩透過聲明指出，澳洲政府譴責俄羅斯總統普丁承認烏東兩個分離共和國是獨立實體一事，因為此舉公然破壞烏克蘭的主權及領土完整，且這在國際法之下並無效力，「我們也譴責普丁宣布派往烏東的『維和部隊』，這些人並非維和人員」。

聲明進一步提及，澳洲政府正與美、英、歐盟、世界各國政府密切協調，確保俄羅斯的侵略行為將會付出慘重代價，「澳洲將與夥伴們將針對破壞烏克蘭主權及領土完整的俄羅斯關鍵個人及實體發布嚴厲制裁措施。」

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