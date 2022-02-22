對外交途徑保持開放！　俄駐UN大使：烏克蘭只用槍砲回應東部居民

▲俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞（Vassily Nebenzia）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞（Vassily Nebenzia）表示，俄方承認烏克蘭東部頓內茨克人民共和國（DPR）和盧甘斯克人民共和國（LPR）獨立並非突然，而是該地區在2014年就已宣布獨立，但烏克蘭只用槍砲彈藥回應，莫斯科的作法是在保護當地居民免於「大屠殺」。

根據CNN報導，涅班濟亞21日在聯合國安理會緊急會議中指出，俄羅斯承認烏東地區頓內茨克、盧甘斯克獨立並非突然的決定，而是為了保護這些地方的居民，「應該記住的是，DPR和LPR早在2014年就宣布獨立，儘管這兩個共和國本身和俄羅斯社會從一開始就支持這樣做，但我們現在才正式承認。」

涅班濟亞說，「當時烏克蘭將大砲、槍擊、威脅和轟炸當作語言和東部的人民對話，我們一次又一次地要求基輔傾聽頓巴斯地區人民和說俄語居民的願望，尊重他們使用母語和用母語教育孩子的合法願望。」烏克蘭東部的頓內茨克州（Donetsk）與盧甘斯克州 （Luhansk），又被稱為頓巴斯地區。

目前除了俄羅斯之外，沒有任何國家承認這兩個地區獨立。涅班濟亞則在會議中重申，其他國家忽略了東部居民的困境，只會將武器不斷送往烏克蘭，「我們仍然對透過外交途徑解決爭端抱持開放態度，然而，我們也不允許頓巴斯地區發生新的大屠殺。」

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