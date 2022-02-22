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俄羅斯19萬大軍壓境　烏東前線居民「家被轟爛」收行李準備逃命

▲▼ 烏克蘭東部頓內茨克的阿夫迪夫卡鎮（Avdiivka）（圖／達志影像／美聯社）

▲烏克蘭東部頓內茨克的阿夫迪夫卡鎮一棟住宅大樓遭砲火波及受損，已無人居住。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯外傳有19萬大軍集結烏克蘭邊境地區，情勢再度加劇。不過烏克蘭戰事早已持續多年，39歲女子維利契科所居住的大樓早已被砲彈波及，從9樓家中望出去，就能看到頓內茨克（Donetsk）及親俄分離主義份子不時開槍。而當地人早已開始做最壞打算，收拾行囊準備撤離，「因為俄羅斯可能打過來」。

法新社報導，維利契科（Anna Velichko）住的高樓受到戰事波及，只有一小部分可以住人，從她的9樓住處看出去，這場不斷惡化的東歐衝突前線就在眼前，不時能見到頓內茨克及俄羅斯支持的叛軍朝她住的阿夫迪夫卡鎮（Avdiivka）開火。她透露，在2015年，也就是東歐分離戰爭的第2年，當時每天都有數十人喪命，「如今他們的砲火就像2015年那樣猛烈」。

▲▼ 烏克蘭軍人在頓內茨克的阿夫迪夫卡鎮（Avdiivka）外頭。（圖／路透）

▲▼ 烏克蘭軍人在阿夫迪夫卡鎮（Avdiivka）外頭巡邏。（圖／路透）

▲▼ 烏克蘭軍人在頓內茨克的阿夫迪夫卡鎮（Avdiivka）外頭。（圖／路透）

官方迄今公布的死傷數字不多，基輔過去這一週證實1名平民及2名軍官喪命，儘管這數字令人質疑。

「我真的想賞（俄羅斯總統）普丁和（烏克蘭總統）澤倫斯基巴掌」，維利契科憤怒表示，人民對於烏俄可能爆發全面戰爭的擔憂與日俱增，「我希望他們最後可以坐下來，同意結束戰事。」

▲▼ 烏克蘭頓內茨克阿夫迪夫卡鎮（Avdiivka）的當地居民。（圖／路透）

當地居民如今正在做最壞打算，已經退休的女子波利什丘克（Tetyana Polishchuk）在戰火最激烈的這幾個月一直窩在家中，但如今決定收拾她的緊急撤離行李，準備隨時逃跑，「他們的砲火越來越猛烈，因為俄羅斯可能打過來，我甚至已經打包好行李，放在門邊，隨時做好準備。」

然而27歲男子齊甘諾克（Yevgeniy Tsyganok）指出，他原本就住在頓內茨克，在2014年叛軍占領家鄉後，帶著家人們搬到阿夫迪夫卡鎮，但如今面對現階段緊張態勢，已經無處可逃，「我們不能從這裡逃走，因為我的父母還在另一邊，在頓內茨克。」

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