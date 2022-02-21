退而不休茶情延長賽　三峽茶農范李淑治獲碧螺春茶王特等獎

▲范李淑治（左）與先生范添貴（右）在茶園分享好茶。（圖／新北市農業局提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

新北市三峽區范李淑治與先生范添貴連袂合作，奪得新北好茶-三峽區冬季優良碧螺春綠茶評鑑冠軍，范添貴在55歲退休後，夫妻倆重拾兒時做茶的興趣，五十而知天命再創佳績，不僅通過有機驗證，具產銷履歷驗證，也獲得慈心與政府合作的綠色保育標章，一杯延續茶葉情懷的好茶絕配上市。

范李淑治今年64歲，范添貴是茶葉產銷班第1班長，范李淑治表示，倆夫妻從小就接觸茶葉，先生開公車30多年，感受到周遭農友的辛苦，毅然決定55歲退休後重新做茶，她則協助採茶、製茶及挑茶葉工作，比賽時注意天候變化，製茶時細心傾倒茶菁的力道，互相激勵對方要勤勞。

▲新北市農業局副局長徐開宇與榮獲特等獎范李淑治合影。

范李淑治說，在經營恬緣有機茶園上更注重環境生態，擁有良好的生態環境，成功孕育出上萬隻的黃胸黑翅螢火蟲，推廣種植有機茶，和火金姑共生。提供最健康的茶給消費者外，秉持用心做茶精神，歷經10年努力逐步累積經驗，曾在2020年獲得第一屆新北市白茶評鑑比賽頭等獎，2021年終獲新北好茶-三峽區冬季優良碧螺春綠茶評鑑特等獎茶王頭銜。

三峽區農會理事長蘇俊龍表示，三峽地區茶園面積約180公頃，土壤富含有機質，具得天獨厚的環境條件，非常適合茶葉種植，碧螺春有色、香、味、形四絕之美，屬「不發酵茶」，是台灣綠茶特極品。採摘下來的嫩葉不經發酵（氧化），直接進行殺菁（香氣定型）、揉捻（成型）和乾燥，製成外觀新鮮碧綠，嫩芽牙尖有白毫，形狀細長並彎曲似螺旋形狀的碧螺春，好茶沖泡冷熱喝皆適合。

農業局長李玟表示，新北市境內生產6種地方特色茶，分為甘甜爽口帶有綠豆清香的碧螺春、帶有花香氣味的文山包種茶、注重喉韻香氣滋味也均勻的龍壽茶、富有果香如同水果茶般的東方美人茶、帶有炭火風味的鐵觀音及具有紅茶口感卻有輕微果香的蜜香紅茶。新北市評鑑比賽也實施「茶清方案」，進行農藥殘留檢測，替消費者把關茶品安全，因此選購茶品時可選購「新北好茶」比賽茶，不僅喝的安心，也是給在地茶農肯定。在地茶品可洽三峽區農會：02-2671-1002。

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