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快訊／新北加倍券開獎了　保時捷電動車、GOGORO、iPhone13抽出

▲▼新北加倍奉還最後一波開獎。（圖／新北經發局提供）

▲新北加倍奉還最後一波開獎。（圖／新北經發局提供，下同）

記者徐政璿／台北報導

新北加倍奉還第三波即將送出總價值超過1,200萬元等豪禮，今（21日）在新北市政府1樓大廳，舉辦「加倍奉還活動第3波暨壓軸抽獎記者會」，由新北市長侯友宜親自抽出保時捷電動車Taycan、Luxgen URX七人旗艦款精裝版、GOGORO電動機車以及iPhone13等逾2,500名。同時，也特別邀請抽中GOGORO電動機車的曾同學，與市長攜手抽出「學生加碼抽」350位幸運兒。民眾可上新北振興加倍奉還網站查詢是否中獎。

侯友宜表示，近年因疫情影響打亂全球經濟，不僅影響了民眾的生活模式，也衝擊工商百業的營運狀況。新北市為振興地方經濟，鼓勵民眾將消費留在新北，去（110）年10月推出小面額的「新北加倍券」、「登錄發票抽獎」波波抽汽車、每筆消費享10%現金回饋的「數位加碼」振興三箭，並且串聯商圈及各局處優惠行銷活動，成功吸引全台民眾至新北市消費，有效帶動新北的經濟發展。

經發局補充，新北加倍券截至2月中旬，累計核銷金額約為3億5,000萬元；登錄發票抽獎，吸引近百萬人參加，發票登錄張數高達418萬張以上、累計登錄金額超過70億元；另外，電子支付儼然已成為消費趨勢，「數位加碼」活動一推出，就因為民眾參與熱烈，活動提前於11月底結束，短短的1.5個月內消費筆數即直逼70萬筆、創造超過1億8,000萬的消費金額。

「登錄發票抽獎」共有三波抽獎活動，每波抽獎均將抽出一台由裕隆集團贊助的百萬名車、GOGORO電動機車、iPhone 13等多項獎品，還有使用雲端發票登錄即可參加的「雲端加碼抽」，前兩波發票抽獎活動已累計抽出超過7,000位民眾，獎項金額逾1,300萬元。最後一波抽獎活動，除了每波都有的抽獎項目外，在110/10/8-111/2/15登錄發票金額滿2,000元，更將壓軸抽出1台價值369萬元保時捷電動車，如果是就讀新北市國小到大專院校的在學生，又另外再加碼抽200台iPad以及150台AirPods。

經發局補充，「登錄發票抽獎」活動已經在今日圓滿結束，感謝民眾對本活動的熱情參與，後續中獎名單將以簡訊、Email通知，並同時公告於新北振興加倍奉還網站（https://double.ntpc.gov.tw/），請民眾留意中獎訊息。

此外，「新北加倍券」適用範圍除了指定市場、夜市外，還包含商圈、觀光工廠、旅宿、一般商業、四大超商等超過1萬6,000家商店，適用商家亦張貼識別貼紙方便辨識，使用期限至111年4月30日止，提醒還沒使用的民眾也要記得盡快使用，以免影響您的權益。

▲▼新北加倍奉還最後一波開獎。（圖／新北經發局提供）

▲▼新北加倍奉還最後一波開獎。（圖／新北經發局提供）

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