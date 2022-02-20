新北推「防疫助手」App　進入確診足跡5分鐘發警訊

▲新北市研考會推出防疫APP（掃描此QRcode即可下載）。（圖／新北市研考會提供，下同）

記者徐政璿／台北報導

新北市長侯友宜力抗Omicron變種病毒，新北市研考會設計「防疫助手」App，在用戶進入確診個案14天足跡100公尺範圍內5分鐘後便會發出告警訊息，讓民眾提高警覺，降低民眾感染風險，阻絕隱形傳播鏈。

「防疫助手」App，利用地理資訊、數據分析等科技防疫技術，明確顯示個案分布地點與即時統計數據，透過足跡比對後主動推播告警，不僅減少民眾疑慮，降低民眾感染風險，更可透過阻絕隱形傳播鏈。

歐洲地區如挪威、瑞典、丹麥等國家對於疫情規範已陸續宣布全面解禁，近日南韓已不進行個案檢測及追蹤，澳洲也針對已接種兩劑疫苗的旅客以及澳洲簽證持有者開放入境，國際間國境恢復開放已成為必然趨勢。

新北市研考會表示，「防疫助手」App提供疫情警示地圖、個人足跡比對、賣場人潮分布、風險通知等多項功能，如同個人防疫助手，在用戶進入確診個案14天足跡100公尺範圍內5分鐘後便會發出告警訊息，讓民眾提高警覺。

此外，用戶也可以手動查看即將前往的地點及區域是否涵蓋在確診個案足跡範圍內，同時比對過去是否曾經同時段身處在與確診者相同地點而存在染疫高風險之疑慮。在降低群聚風險方面，民眾可透過APP檢視人潮分布，即時評估停留區域的風險以為外出的重要依據。上述功能，都在隱私保護下提供服務。

因應各國防疫規範逐步鬆綁，未來台灣亦將面臨國境開放議題，在此疫情嚴峻而充滿不確定性的狀況下，「防疫助手」App利用科技，整合疫情訊息、個案定位、告警推播等，提供民眾於PLAY商店及App STORE免費下載使用，幫助民眾防堵疫情，擁有自主防護能力。