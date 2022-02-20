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錯認2顆虎頭蜂窩嚇壞民眾　新北動保處：結果是蟻窩啦

▲錯認2顆大虎頭蜂窩嚇壞民眾 新北動保處：結果是蟻窩啦。（圖／新北市動保處提供）

▲新北市動保處獸醫王嚴緖以望遠鏡，遠處觀察分辨是虎頭蜂窩還是蟻窩。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市瑞芳區海濱里長鄧麗華通報，里民反映住家附近行道樹上有2顆虎頭蜂窩，為避免民眾遭虎頭蜂攻擊，瑞芳動物之家駐區獸醫王嚴緖隨即前往處理，現場先以望遠鏡遠距離觀察，發現這顆並非虎頭蜂窩，而是一顆單純的「蟻窩」，並不具危害性，動保處表示，民眾發現虎頭蜂切勿自行處理，可通報1999由專業人員摘除。

瑞芳動物之家駐區獸醫王嚴緖具備4年以上摘除蜂窩工作經驗，他表示區別樹上虎頭蜂窩與蟻窩，在於虎頭蜂外觀有美麗波浪狀紋路、顏色偏土黃色、蜂窩底部有明顯的出入口、也較常出現在屋簷下或樹梢頂端，蜂窩表面常可見蜂隻聚集與移動，周遭亦可見警戒蜂在外盤旋。

▲錯認2顆大虎頭蜂窩嚇壞民眾 新北動保處：結果是蟻窩啦。（圖／新北市動保處提供）

▲蟻窩表面凹凸不平，可見細小植物纖維絨毛密布，顏色偏深黑色，常見於樹枝分岔處。

而蟻窩則是外觀淡灰色或深黑色、質地一致、表面凹凸不平，如同泥巴糊起構造及可見細小植物纖維密布、常出現在樹枝分岔處、蟻窩表面不見有螞蟻出沒，也不見有一明顯出入口、但常見一列螞蟻沿著蟻窩包覆樹枝進出，蟻窩也是穿山甲重要食物來源之一。

海濱里長鄧麗華表示，民眾不了解虎頭蜂窩與蟻窩如何區別，透過王獸醫親自現場教育講解，讓海濱里民們對蜂窩、蟻窩有所區別，有深刻認識，鄧麗華感謝動保處第一時間派人協助處理摘除，解除里民對虎頭蜂心生的恐懼，她慶幸這只是蟻窩，並非是虎頭蜂窩，讓里民們虛驚一場！

動保處楊淑方表示，冬天虎頭蜂鮮少築巢，主要在清明節過後至10月為虎頭蜂頻繁築巢旺季，民眾住家附近如發現疑似蜂窩構造物，為避免誤判遭遇蜂螫事件發生，請即刻通報動保處專線電話：02-2959-6353或向市府1999通報，動保處將在第一時間與民眾確認蜂窩位置狀況並會派員處理。

▲錯認2顆大虎頭蜂窩嚇壞民眾 新北動保處：結果是蟻窩啦。（圖／新北市動保處提供）

▲虎頭蜂窩具有波浪狀紋路外觀，是利用樹皮木質素、泥土與水製成，顏色偏土黃色的輕薄外殼。

▲錯認2顆大虎頭蜂窩嚇壞民眾 新北動保處：結果是蟻窩啦。（圖／新北市動保處提供）

▲新北市動保處獸醫王嚴緖為民眾講解如何分辨虎頭蜂窩與蟻窩的差異。

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