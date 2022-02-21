孤獨死→命案！日女「面部腐爛」溺斃浴缸　生前被投保1.5億疑他殺

▲死者被發現在自家浴缸陳屍多日，遺體已出現腐敗情形。（圖／取自免費圖庫pixabay）



記者王佩翊／綜合外電報導

日本大阪府高槻市2021年7月發生一起獨居女子疑似孤獨死的案件，當時54歲的死者多日沒有到公司上班，事後被親戚發現全裸陳屍在自家浴室內，當時浴缸還放滿了水，而屍體已經開始出現腐敗情形。警方原本以為是一起孤獨死案件，但經法醫相驗後，懷疑死者是遭人殺害，且死者生前被投保高額保險，警方21日正式宣布此案轉為殺人方向偵辦。

綜合日媒報導，當時54歲的死者高井直子平時獨自一人生活，她在2021年7月26日結束4連休假期後，卻沒有到公司上班，且無故失聯，為了確認安危，公司緊急聯絡她的家人，而家屬也隨即前往住處查看，沒想到竟看到全裸陳屍在浴缸內的高井直子。由於高井死亡多日，身體已經出現多處腐爛，她的臉部也有一部份泡在水裡。

由於房子大門已上鎖，現場也沒有打鬥痕跡，且死者的手機等貴重物品都還在家裡，因此警方原本以為是一起孤獨死案件。而經法醫相驗後，死者肺部有積水，判斷死因為溺死，但由於沒有明顯外傷，因此無法判定是自然死亡還是他殺。

死者被發現時，右手被束帶綑綁，左手也有遭束帶綑綁的痕跡，在後期的搜查中，更有數名醫師出面提出見解稱，死者應該是遭人殺害。警方懷疑案情並不單純，因此時隔數月後，重新分析驗屍報告，並認定死者的確有可能是遭人殺害。

事實上，高井直子平時沒有罹患疾病，且早已跟朋友約好7月後要出門遊玩，應該沒有自殺傾向，因此警方21日宣布將此案定調為殺人案件，未來也將以他殺方面調查。

另一方面，警方發現，死者生前曾被人投保1.5億（約新台幣3627萬元）的高額保險，暫時不排除殺人動機與此相關，目前正在深入調查死者的往來對象。

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