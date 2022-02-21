草地驚見「桶裝女屍」！18歲少女活活勒死祖母　聯手男友丟棄路邊

▲ 這對情侶載著少女祖母的屍體外出丟棄。（圖／翻攝自Facebook）

記者陳宛貞／綜合外電報導

泰國發生一起驚悚事件，一名6旬婦人遺體遭人塞進一個巨大塑膠桶後丟棄路邊，警方獲報後展開調查，發現嫌犯竟是死者18歲的孫女及其男友。少女疑似貪圖奶奶一筆近9萬元的錢財，想將這些錢拿去投資，因此將她殺害，再聯手男友棄屍。

綜合《泰國頭條新聞》、《泰國日報》（thairath）報導，這起事件發生於素攀武里府，當地法院針對一名18歲少女及其男友發出逮捕令，因他們涉嫌殺害少女62歲的祖母松思，將遺體塞進一個容量200公升的藍色塑膠桶內，並遺棄於路邊草地上。

當地警方16日依密謀殺人及聯手隱藏、移動、破壞屍體和隱匿死因等罪嫌逮捕二名嫌犯，深入調查後發現，動手殺害死者的是她的孫女，因為她想拿爺爺留給奶奶的10萬泰銖（約新台幣8.7萬元）來投資，加上奶奶平時脾氣暴躁，經常限制她的社交活動，禁止她和朋友見面，長期生活在奶奶的高壓管教之下令她忍無可忍，才會想搶走這筆錢。

少女向警方坦承，曾以雙手緊勒奶奶頸部，直到她動也不動，見她還沒斷氣，馬上又拿繩子勒頸殺害，接著打電話給23歲的男友，二人合力棄屍。警方調閱監視器後也找到他們駕駛一輛皮卡車，載著藍色塑膠桶尋找棄屍地點的畫面，震驚附近居民。