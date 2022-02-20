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親戚來玩隔天「112條錦鯉全暴斃」　1致命動作讓飼主心碎

▲▼親戚來玩隔天「112條錦鯉」全暴斃！　1致命動作讓飼主心碎。（圖／翻攝微博）

▲飼主撈起養了多年的錦鯉，心痛得想哭。（圖／翻攝微博）

記者張靖榕／綜合外電報導

飼養錦鯉這種觀賞魚的環境需要格外呵護，但泰國一名網友表示，自從一天親戚來過家裡後，養了5、6年的112條錦鯉卻在一夜之間全部暴斃。他在臉書貼文上附上照片，表示事後調閱監視器，發現罪魁禍首就是親戚，為了和錦鯉拍照擅自把氧氣閥關掉，忘了再打開才害死他的寶貝。

馬來西亞《中國報》報導，原PO在貼文中問大家有沒有遇過這種情況，「養了一池的錦鯉全死了，心痛得無法呼吸，看到別人家的魚就想到自己死去的魚。」他說112條錦鯉養了5、6年從來沒死過魚，甚至也沒生過病，自己如此細心照顧魚兒，一夜之見卻全沒了，「我一條一條把牠們撈上來，天知道我有多想哭！」

原PO表示錦鯉是被親戚害死的，一天親戚來家裡玩想拍錦鯉又想要照片好看，乾脆在未告知的情況下把氧氣閥關了，之後忘記再打開，而他平常睡前都會再巡一次魚的情況，當天卻正好覺得很累沒有檢查，平常同樣細心的女友那天不知怎地，也完全沒察覺任何異常，結果隔天早上，所有魚都因為缺氧死掉了。

原PO說他沒有怪罪女友的意思，女友也對此感到很奇怪，一晚上那麼多巧合，讓他只能無奈地說，一切都太過偶然。

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