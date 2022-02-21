三立辣媽主播出事了！幫「頑皮世界」買野生動物A價差25萬美元

▲三立電視主持人李天怡和丈夫涉嫌背信罪，遭檢調搜索約談。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

有辣媽主播之稱的三立電視《消失的國界》主持人李天怡，2020年間受三立總經理張榮華委託，幫動物園「頑皮世界」進口犀牛、長頸鹿非洲動物，卻找自己的老公郭人杰等人私設公司，以仲介商的角色，抬高動物進口報價，從中侵吞美金25萬元(約台幣700萬元)，台北地檢署21日指揮調查局兵分5路搜索並約談李、郭等3人。

李天怡記者出身，曾任三立新聞晚間《台灣大頭條》當家主播，現為《消失的國界》節目主持人兼製作人，《消失的國界》節目曾獲卓越新聞獎的的國際新聞報導獎，2021年接下三立當年跨界投資最大展「會動的文藝復興」行銷總監。

三立總經理張榮華在2020年買下南台灣最大私人動物園「頑皮世界」後，為了擴充園區規模，看上李天怡主持《消失的國界》的經驗，在國外人脈充沛，特別委託李協助幫忙購買進口非洲動物。

李天怡原本應該只是幫忙介紹的中間人角色，卻疑似找老公郭人杰等人私設公司，要頑皮世界跟公司簽約，並陸續支付上億元，做為向非洲史瓦帝尼引進18隻長頸鹿等野生動物的價金，其中有約25萬美元，疑似流入私人口袋。

而這項動物進口案，因為引起國內外動保團體強烈關切，甚至懷疑動物來源涉及非法獵捕，頑皮世界最後宣告放棄，事後自行調查發現李天怡疑似在交易中動手腳，憤而向檢調單位提告，台北地檢署21日指揮調查局台北市調處執行搜索，暫依背信罪嫌約談李天怡、郭人杰等3名嫌疑人到案。