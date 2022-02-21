　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

三立辣媽主播出事了！幫「頑皮世界」買野生動物A價差25萬美元

▲▼李天怡。（圖／三立提供）

▲三立電視主持人李天怡和丈夫涉嫌背信罪，遭檢調搜索約談。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

有辣媽主播之稱的三立電視《消失的國界》主持人李天怡，2020年間受三立總經理張榮華委託，幫動物園「頑皮世界」進口犀牛、長頸鹿非洲動物，卻找自己的老公郭人杰等人私設公司，以仲介商的角色，抬高動物進口報價，從中侵吞美金25萬元(約台幣700萬元)，台北地檢署21日指揮調查局兵分5路搜索並約談李、郭等3人。

李天怡記者出身，曾任三立新聞晚間《台灣大頭條》當家主播，現為《消失的國界》節目主持人兼製作人，《消失的國界》節目曾獲卓越新聞獎的的國際新聞報導獎，2021年接下三立當年跨界投資最大展「會動的文藝復興」行銷總監。

三立總經理張榮華在2020年買下南台灣最大私人動物園「頑皮世界」後，為了擴充園區規模，看上李天怡主持《消失的國界》的經驗，在國外人脈充沛，特別委託李協助幫忙購買進口非洲動物。

李天怡原本應該只是幫忙介紹的中間人角色，卻疑似找老公郭人杰等人私設公司，要頑皮世界跟公司簽約，並陸續支付上億元，做為向非洲史瓦帝尼引進18隻長頸鹿等野生動物的價金，其中有約25萬美元，疑似流入私人口袋。

而這項動物進口案，因為引起國內外動保團體強烈關切，甚至懷疑動物來源涉及非法獵捕，頑皮世界最後宣告放棄，事後自行調查發現李天怡疑似在交易中動手腳，憤而向檢調單位提告，台北地檢署21日指揮調查局台北市調處執行搜索，暫依背信罪嫌約談李天怡、郭人杰等3名嫌疑人到案。

ET快訊
板橋氣爆瞬間影片曝！火舌炸出街道　1女燒成焦屍
明道罵劇組童星髒話！　星媽800字「還原真相」道歉了
快訊／怪手挖斗突甩飛！　新店男遭砸中爆頭
快訊／三立辣媽主播出事了！　北檢兵分5路大搜索
快訊／新北足跡公布　林口三井Outlet吃豬排
收250份離職單！他曝台積電放棄「只用台成清交」　斷言薪資將
北投男太太確診！夫妻曾到新北設計師同餐廳用餐「改判本土」
快訊／本土+4例　分布四縣市

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

前女友逼當「臨時男友」！科技男分手炮後超後悔　1張合約救了他

雙北30分鐘內送到！氣球業者兼賣「笑氣」　查扣144支鋼瓶

「斷片」女大生激戰小黃運將　隔天告性侵！他喊冤：還有第二回合

新北板橋氣爆瞬間影片曝！火舌衝出屋外　1女燒成焦屍、2人受傷

快訊／怪手轉向挖斗突甩飛掉落　男慘遭砸中爆頭無生命徵象

三立辣媽主播出事了！幫「頑皮世界」買野生動物A價差25萬美元

縱火畫面曝！恐怖前女友分手後直接放火報復　10度潑漆、砸車

快訊／台中港引水人落海！當場命危　緊急送醫搶救中

台南首度拍賣百噸漁船！昇鴻祥號走私毒品被查扣　接受預約帶看

熟睡中遭獄友「一口含住」！管理員門外目睹傻眼　急開門救出他

碰！老鷹「從天而降」摔進車裡　羽毛沾滿血漬...他嚇壞手狂抖

李聖傑飆《手放開》《眼底星空》宣告回歸　全場合唱：最後的疼愛是手放開～回憶殺！

金門絕美「藍眼淚」大爆發！　比基尼正妹頂6度低溫下水拍

騎士被廂型車「高速刷卡超車」　想理論反被嗆：我可沒逼你哦

德國型男出門打扮「超搞剛」　畫眉毛還要塗底妝堅持0瑕疵

老司機超狹窄懸崖秀神技　巴庫N次「180°完美掉頭」

五堅情、5566合唱《我難過》變大型KTV！　吸取天團能量...小賴「秒跪許孟哲胯下」XD

劉品言10年前留學巴黎「凍齡美照」曝光！　網驚：說昨天拍的我都信

田美都《三十九》勾勾纏人夫疑當小三　孫藝真狂噹摯友...她：結婚後沒睡過

公車司機暖助身障者上車！　「3次收放斜坡板」超耐心

前女友逼當「臨時男友」！科技男分手炮後超後悔　1張合約救了他

雙北30分鐘內送到！氣球業者兼賣「笑氣」　查扣144支鋼瓶

「斷片」女大生激戰小黃運將　隔天告性侵！他喊冤：還有第二回合

新北板橋氣爆瞬間影片曝！火舌衝出屋外　1女燒成焦屍、2人受傷

快訊／怪手轉向挖斗突甩飛掉落　男慘遭砸中爆頭無生命徵象

三立辣媽主播出事了！幫「頑皮世界」買野生動物A價差25萬美元

縱火畫面曝！恐怖前女友分手後直接放火報復　10度潑漆、砸車

快訊／台中港引水人落海！當場命危　緊急送醫搶救中

台南首度拍賣百噸漁船！昇鴻祥號走私毒品被查扣　接受預約帶看

熟睡中遭獄友「一口含住」！管理員門外目睹傻眼　急開門救出他

曾寶儀慶生驚覺「活了近半個世紀」　庾澄慶一看嚇瘋：妳也50了

超商隱藏版「栗香地瓜」回歸！每口都綿密香甜　限時第2件2折開吃

拍太多不怕占空間！　iPhone「這款App」幫你快速刪除重複相片

桃機航警傳播鏈+1！媳婦陪確診女兒住院染疫　Ct值19.4

夜貓族必收！三重超浮誇鍋燒麵放入大龍蝦　痛風級海龍王粥新登場

民進黨立委批礦業法只修半套　原住民族諮商同意應設期限

前女友逼當「臨時男友」！科技男分手炮後超後悔　1張合約救了他

最美銀白公路再現！思源埡口路樹結冰長達1公里　旅客嗨下車搶拍

雙北30分鐘內送到！氣球業者兼賣「笑氣」　查扣144支鋼瓶

「不擔心，我已經回來了」　張志豪今年想要把球打爆

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

社會熱門新聞

丟丟妹叔父遭搶　1嫌自轟身亡

高二生「背後傳球」害女騎士重傷　法官判賠天價

國道3死年輕人目的地曝　BMW撞分隔島剩一半

搶丟丟妹叔叔主嫌自轟亡　共犯：沒分到半毛錢

辣媽主播出事了！買野生動物A價差被查

丟丟妹叔父遭搶　1嫌自轟頭昏迷指數3

最慘警匪槍戰！北市駁火2000槍　頭號惡龍成焦屍

全台一夜41人猝死「最年輕僅38歲」

未繫安全帶挨罰3千　他靠哆啦A夢逆轉

熟睡中遭獄友「一口含住」！管理員門外目睹傻眼

即／新北板橋民宅大火　1女燒成焦屍

即／台中港引水人落海　當場命危

女神遭偷拍私處片　犯案影像恐覆蓋

泊車小弟變頭號惡龍！凶殘擊斃警　遭黑白兩道追殺

更多熱門

相關新聞

超商貪店員洗劫2門市　老闆氣炸提告

超商貪店員洗劫2門市　老闆氣炸提告

北市士林區1家連鎖便利商店李姓店員，利用獨自上班時間，將收銀機現金33萬7000元竊走，甚至基於背信犯意，操作店內的ibon機檯，購買遊戲點數，導致店內營收短缺少了3萬1000元的代收款，王姓老闆得知後憤而提告，堅決不原諒。士林地院審結，依業務侵占、背信罪，判處李男有期徒7月，可易科罰金。

林崑海遺照「笑容燦爛」　3子女披孝服跪拜

林崑海遺照「笑容燦爛」　3子女披孝服跪拜

林崑海「海派」怎崛起？　他揭謝長廷牽線竟釀「民進黨派系翻攪」

林崑海「海派」怎崛起？　他揭謝長廷牽線竟釀「民進黨派系翻攪」

從計程車司機到影視大亨！三立「海董」林崑海

從計程車司機到影視大亨！三立「海董」林崑海

高雄確診者台南足跡曝　10人匡列居隔

高雄確診者台南足跡曝　10人匡列居隔

關鍵字：

三立主播消失的國界李天怡張榮華頑皮世界非洲野生動物背信

讀者迴響

熱門新聞

KID要結婚了…許維恩首發聲！

23歲女友月薪16萬！父母聽職業逼他分手

丟丟妹叔父遭搶　1嫌自轟身亡

限時7天！超商4大咖啡飲品買1送1

KID下跪求婚「東區妹仔」逼哭4萬粉　經紀人曝下一步

高二生「背後傳球」害女騎士重傷　法官判賠天價

TWICE續約動態遭曝！子瑜被爆單飛不解散

外送平台「店家全是自取」他傻眼　外送員揭真相

不是暖氣！「1神級家電」網推爆：後悔太晚買

國道3死年輕人目的地曝　BMW撞分隔島剩一半

一天喝多少水才會瘦？醫答案驚呆了　「這3時機喝」最關鍵

隔夜雞肉麵釀敗血症！　學生手指、雙腳截肢

靠NFT一夜變富翁！男星「3天秒賺1.4億」

快訊／最強寒流來襲！全台82人突無生命跡象

余苑綺出院了！　最新病況曝光

更多

最夯影音

更多
碰！老鷹「從天而降」摔進車裡　羽毛沾滿血漬...他嚇壞手狂抖

碰！老鷹「從天而降」摔進車裡　羽毛沾滿血漬...他嚇壞手狂抖
李聖傑飆《手放開》《眼底星空》宣告回歸　全場合唱：最後的疼愛是手放開～回憶殺！

李聖傑飆《手放開》《眼底星空》宣告回歸　全場合唱：最後的疼愛是手放開～回憶殺！

金門絕美「藍眼淚」大爆發！　比基尼正妹頂6度低溫下水拍

金門絕美「藍眼淚」大爆發！　比基尼正妹頂6度低溫下水拍

騎士被廂型車「高速刷卡超車」　想理論反被嗆：我可沒逼你哦

騎士被廂型車「高速刷卡超車」　想理論反被嗆：我可沒逼你哦

德國型男出門打扮「超搞剛」　畫眉毛還要塗底妝堅持0瑕疵

德國型男出門打扮「超搞剛」　畫眉毛還要塗底妝堅持0瑕疵

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面