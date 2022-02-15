林崑海「海派」怎崛起？　他揭謝長廷牽線竟釀「民進黨派系翻攪」

▲林崑海 。（圖／三立提供）

記者蘇晏男／台北報導

三立電視台董事長、「海派（湧言會）」領導人林崑海因罹患鼻咽癌病危入住高雄榮總，今（15日）凌晨拔管離世，享壽70歲。資深媒體人黃揚明透過臉書講述「海派」崛起過程，並指2002年時民進黨還無法預料，林崑海竟能翻覆傳統民進黨各大派系。至於後海董時代，黃則指恐影響湧言會在民進黨內的運作，及三立政論節目風格走向。

黃揚明15日在臉書表示，「海董」林崑海的政媒人生堪稱台灣媒體圈傳奇，從計程車司機搖身一變靠豬哥亮歌廳秀錄影帶起家，再到成立三立電視台成為媒體大亨，但他的政治生涯一向不得志。

談及林崑海生平，黃揚明指出，林崑海早年曾加入國民黨，但2001年在立委選戰飲恨落敗；隔年3月在時任高雄市長兼民進黨主席的謝長廷推薦下，申請加入民進黨，因此被視為與謝友好，當時黨內還無法預料「海董」竟能翻攪傳統民進黨各大派系。

黃揚明再指，2016年民進黨重返執政，在謝系式微的狀況下，林崑海主導的「海派」趁勢而起，集結趙天麟、王定宇等青壯派綠營公職，在黨職選舉中斬獲一席中常委，並與北市的黃承國系統結盟，而有「海國會」稱號。2020年，「海派」正式組織化，湧言基金會成立，林崑海擔任董事長，「海派」改稱「湧言會」，並在同年度的黨職選舉中持續斬獲一席中常委席次。

對於有人質疑，民進黨主張的「政黨退出媒體」，為何碰林崑海就轉彎？黃揚明認為，「或許，當陳菊擔任高雄市長時得向海董祝壽、去年八月總統蔡英文必須搭乘專機南下探視海董，海董對綠營的政治影響力，不言可喻」。

至於後海董時代，黃揚明說，對「湧言會」衝擊自然最大，未來在黨內運作是否受到影響，值得觀察；而三立電視台畢竟是營利事業，過去傳言海董主導政論節目走向，未來可以持續觀察風格是否會改變。