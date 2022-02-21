Taiwan No.1！外交部用「它」宣傳駕照互通　南韓網友竟感動嗨翻

▲南韓文化體育觀光部將韓式泡菜的官方譯名將改叫「辛奇」。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者羅翊宬／綜合外電報導

台灣、南韓於本月17日正式簽署「國際駕照互相承認諒解備忘錄」，雙方互相承認國際駕照，未來可持國際駕照駕駛自用小客車，而台灣外交部也於18日發文證實此事。不過，台灣外交部在臉書上選擇用「韓式泡菜」（辛奇）做為代表南韓的象徵，卻意外讓南韓網友興奮激動的大喊，「Taiwan No.1」。

先前駐台北韓國代表部於17日在官方臉書上率先以韓文發佈相關消息，同時上傳韓國駐台代表鄭炳元（정병원）提筆簽署備忘錄的相片，表示為了增進旅台韓籍人士方便，過去曾積極與台灣當局協商，當日韓、台雙方最終在備忘錄簽字，即起生效，只要南韓民眾持警察廳發行的國際駕照，就能在台灣開車，不過駕照效力並未包含機車或摩托車。

而台灣外交部也於18日下午5時30分在臉書發文證實，有鑑於台韓去年互為5大貿易夥伴、疫情前曾是第3大觀光客來源國，如此頻繁的往來，使台韓當局決議簽署備忘錄，短期赴韓旅遊、商務、探親等國人可持台灣核發有效國際駕照，在南韓駕駛自用小客車。

不過眼尖的網友們發現，台灣外交部在貼文內的宣傳海報相當「有Sense」，代表台灣的台灣黑熊駕駛著一輛車牌為Taiwan的綠色自小客車，底下佈滿橘色的韓式泡菜（官方中譯為辛奇，源自韓語的김치，Kimchi），而上方則寫著2個Kimchi字樣，再再說明韓式泡菜（辛奇）是象徵南韓民族文化的傳統飲食。

南韓網友皆感到十分驚豔，留言表示「Taiwan No.1」、「타이완 넘버원」（英語的韓式發音標記），也有其他南韓網友誇讚，海報中的韓式泡菜（辛奇）畫得很可愛；對此，台灣外交部皆一一以韓語留言致謝。

另外，還有南韓網友表示，「希望透過這個機會來擴大韓國與台灣雙方之間的交流，未來新冠疫情結束後，一定會到台灣旅遊。Taiwan No.1，台灣外交部加油！」；台灣外交部小編則回覆表示歡迎。

▲中國電視劇《良言寫意》出現醃製泡菜畫面，激怒南韓網友。（圖／翻攝自韓網）

南韓網媒《Insight》（인사이트）也報導此現象，表示台灣外交部在文宣中選擇用韓式泡菜（辛奇）做為南韓的象徵，說明台灣官方證明了南韓身為「泡菜宗主國」堅不可摧的地位，與近來不斷在國際上宣稱中式泡菜（Paocai）才是正宗的中國形成強烈對比。

據悉，中國鷹派官媒《環球時報》曾於2020年11月的報導中表示，中式泡菜贏得「國際標準化組織」（ISO）的泡菜基準認證，稱往後中國泡菜在國際市場更有話語權，而南韓則是丟失「泡菜宗主國」地位。此一說法讓南韓民眾大為光火，認為中國是不斷盜竊韓國傳統文化、飲食、歷史的小偷。

而在今年北京冬奧開幕式，中國當局派出56個少數民族代表穿上傳統服飾上台抬五星旗，其中讓朝鮮族女性穿上「韓服」（한복），使得南韓民眾氣憤質疑中國是否正透過「東北工程」逐步侵蝕、盜竊韓國傳統文化。

另外，先前知名手遊「SKY 光遇」曾在活動中推出「韓國朝鮮笠」（갓），讓中國玩家群情激憤表示辱華，聲稱該頂帽子源自中國明朝官帽，使南韓、中國網友在傳統服飾之爭上掀起論戰。

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