蘇州台企和艦、京隆17員工染疫　含4名台灣人

▲蘇州爆Omicron疫情。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸台商重鎮江蘇省蘇州市近日本土新冠疫情嚴峻，蘇州市政府20日召開發布會通報，截至2月19日，本輪疫情已涉及2家台資企業共17名員工染疫，其中有台灣人4名（2名確診、2名無症狀），並因此隔離相關企業人員共1,251名。

根據蘇州市政府統計，疫情累計報告確診病例88例，無症狀感染者23例，目前共有封控區、管控區和防範區132個以及50個中風險地區；台資企業17名員工染疫(11名確診、6名無症狀)，其中包括4名台籍人士，所稱的「台資企業」為聯電旗下8吋晶圓廠「和艦科技」以及京元電投資的封測廠「京隆科技」。

蘇州市指出，蘇州有常住台胞超過15萬人，其中台資醫院「明基醫院」、「宗仁卿紀念醫院」共派出1700人次醫護人員，負責532個採檢工作；台企「南港橡膠」等派出100多名員工參加志願服務，還開放廠區採樣點供外部員工採樣2000多人次。

在此之前，蘇州市13日通報有4人核酸檢測結果呈現陽性後，疫情於14日起迅速升溫，位於當地由京元電投資的封測廠京隆科技、聯電旗下8吋晶圓廠和艦都傳出員工確診訊息，導致生產活動暫停，相關供應鏈亦受到影響。