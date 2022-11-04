93次恐怖性侵紀錄！惡狼逍遙9年終落網　下面「少一截」慘樣曝光

▲32歲恐怖性犯罪者自2012年起的9年內犯下高達近百件性侵案，他被捕時中彈而失去一截右腿。（圖／翻攝自YouTube、推特，下同）

記者張寧倢／編譯

南非32歲連環性侵罪犯帕卡提（Nkosinathi Phakathi）自2012年起的9年內犯下多達93次性侵案件，將近100名受害者中年紀最小的只有12歲，年紀最大的也只有20歲，在部分犯行中甚至強迫他人旁觀。他2021年被捕時遭警方開槍擊中，被迫將右膝以下腿部整截切除。帕卡提1日拄拐杖出庭，並對148項指控俯首認罪。

Nkosinathi Phakathi’s guilty plea is expected to be read out in court today. Dubbed the Ekurhuleni serial rapist, the 38yr old pleaded to 148 of the 203 rape, kidnapping and theft charges. 55 of those charges were withdrawn by the state. I’m live with an update on @Newzroom405 pic.twitter.com/1kuZWFChwE — Linda Mnisi (@LindA_MniSii) November 2, 2022

根據《每日郵報》報導，帕卡提1日雙手撐著拐杖，出席在南非豪登省高等法院的聽證會，對於近百項性侵指控，數十項綁架、搶劫、竊盜與非法擁槍的指控俯首認罪。南非國家檢察署發言人表示，帕卡提最初面臨203項指控，但政府後來撤銷了其中55條罪行。

▲帕卡提1日拄著拐杖、戴口罩出庭，但法官裁定允許公開被告長相。

報導指出，帕卡提最早是從2012年6月在艾古萊尼市（Ekurhuleni）多個地點開始犯案，下手目標為12歲到20歲年輕女性，恐怖惡狼行徑持續約9年，期間曾在2015年強迫1名9歲男童旁觀犯罪，2016年不僅強迫1名16歲少年觀看犯行，同年他又脅迫1名14歲少年侵犯2名15歲少女，隨後帕卡提再對受害人二度性侵。

▲帕卡提過去性侵罪狀罄竹難書，還強迫他人旁觀犯案。

帕卡提的最後一次惡行是在2021年2月所犯，2021年3月他在逃離警方追緝時右腿被擊中1發子彈，大量失血，醫生不得不幫他截肢。帕卡提先是被關押在艾古萊尼市貝諾尼（Benoni）的莫德比懲教署監獄醫院，由於他受裁定不得保釋，出院後轉押獄中。高等法院法官1日允許媒體發布被告的長相照片，並將於8日再次開庭，外界預估屆時帕卡提可能被判無期徒刑。

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