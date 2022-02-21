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三星S22+上市前實測！　夜拍功能＋快充有感升級

▲三星S22+實測。（圖／記者陳俐穎攝）

▲三星S22+實測。（圖／記者陳俐穎攝）

記者陳俐穎／台北報導

三星發布了最新的旗艦機種Galaxy S22系列，此次共分為三種機型，包含S22 Ultra、S22+與S22，ETtoday東森新媒體也取得三種機型中的S22+來開箱實測，給消費者一個購買的參考。

▲三星S22+實測。（圖／記者陳俐穎攝）

▲三星S22+盒裝內容物。（圖／記者陳俐穎攝）

S22+搭載高通 Snapdragon 8 Gen 1處理器，在實際使用的狀態下，相較於先前旗艦機常使用的 Snapdragon 888處理器來說，發燙的狀況大幅降低，且在螢幕顯示上，亮度增強也讓觀影體驗更好。

▲三星S22+實測。（圖／記者陳俐穎攝）

▲此次取得的實機為粉金色。（圖／記者陳俐穎攝）

外觀整體

這次取得的實測機型為S22+的粉金色，屬於非常甜美的淡粉紅色，應該會十分受到女性消費者的喜愛，且抓握的手感也有所提升，重量較前代略輕了5公克，拿在手上卻十分有感，背板採取霧面設計，不太會沾染指紋，外觀質感顯著提升。

相機

這次相機上與前代相比也有顯著提升，首先是搭載了一顆新的5000萬畫素鏡頭，增強了畫面的表現，且更強大的光圈也提升了進光量，過去S21系列拍攝感覺，畫面偏向暖色調，而此次S22+實測後發現，拍出來的畫面呈現亮白的感覺，雖然並不主打美顏相機功能，但這樣的光線呈現也十分適合喜歡自拍的消費者。

▲三星S22+實測。（圖／記者陳俐穎攝）

▲三星S22+實測。（圖／記者陳俐穎攝）

▲三星S22+實測陰雨天實拍。（圖／記者陳俐穎攝）

此外，S22系列在夜拍上面也有所增長，只要打開相機的自動模式，就會自動在弱光源的情景下啟動夜拍模式，也可以手動將其關閉、開啟，就連黑夜中原先看不清楚的牆面，在開啟夜拍模式後，上面彩繪的圖案就一清二楚。此外，人像模式也能偵測寵物的臉，讓拍攝毛小孩變得更加容易。

▲三星S22+實測。（圖／記者陳俐穎攝）

▲三星S22+實測。（圖／記者陳俐穎攝）

▲三星S22+關閉、啟動夜拍模式差異。（圖／記者陳俐穎攝）

▲三星S22+實測。（圖／記者陳俐穎攝）

▲人像模式能自動偵測寵物的臉。（圖／記者陳俐穎攝）

電量

雖然電池容量並沒有顯著升級，但在軟體調教上應該是有所進展，整整兩天實測過程中，包含拍照、錄影等等，手機都仍然有電，而三星此次將快充升級到支援45W，在實際使用上十分有感，15分鐘的時間就可以從0%充到41%的電量，推測約30到40分鐘就能將手機完全充滿。

最後總結本次實測感受，S22+在外觀上雖然與S21系列設計接近，但在重量與抓握手感上都有所提升，值得一提的是新相機的成像效果，日夜都美，並且快充上升級也有感，價格也更加實惠，是值得入手的新機。

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