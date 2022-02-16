三星S22系列取消出廠保護膜　官方：手機足夠堅固

▲三星S22系列。（圖／記者陳俐穎攝）

記者陳俐穎／綜合報導

三星Galaxy S22系列目前已經開始預購，台灣預計於3月4日全面開賣，從外包裝上也有一點微幅更改，開箱後可以看到，新手機的螢幕卻沒有貼上出廠的薄保護膜，對此，三星也在官網的Q&A上回覆消費者的疑慮。

三星S22系列與上代S21系列相同，取消附贈充電插頭，僅附上充電線，因此大幅縮減了包裝的大小，而除此之外，三星也取消螢幕保護膜。

▲三星表示S22系列螢幕採用最堅固材質製成，因此未貼上出廠保護膜。（圖／取自三星官網）

不過少了螢幕保護膜，也會讓許多消費者擔心，手機會不會不小心就被刮傷，或是在運送過程中損壞等等，三星也在韓國官網上做出回應，三星表示，S22系列首次採用了智慧型手機中最耐用的材料Armor Aluminum，因此並沒有提供貼在產品上的螢幕保護膜。

三星表示Armor Aluminum的材質，已在全球範圍內使用，S22將成為三星有史以來最堅固的智慧型手機系列。因此，考慮到更強的耐用性，Galaxy S22系列並沒有提供貼在產品上的螢幕保護膜。

三星說明，考慮到目前市場上流通的保護膜產品很多，造成的浪費也日益增多，做出此決定是為了更加環保，防止不必要的資源浪費。 但是，考慮到一些客戶有使用保護膜的需求和方便，也有推出S22系列的官方保護膜。