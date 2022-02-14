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三星新旗艦S22系列售價公布　頂規Ultra售價41900元

（勿用 2300解禁）▲三星S22。（圖／記者陳俐穎攝）

▲三星公布S22系列售價、上市時間。（圖／記者陳俐穎攝）

記者陳俐穎／台北報導

三星在全球線上發布會中公布Galaxy S22旗艦系列，而今日台灣也舉辦在台發布記者會，會中最重要的就是公布開賣預購時間與各機種售價，台灣沒有引進1TB的版本，而S22 Ultra的12+512GB售價為4萬1900元，將於3月5日正式開賣。

三星表示，Galaxy S22旗艦系列首度搭載4nm處理器，不僅效能速度提升，得益於新處理器優異的電力調校，Galaxy S22 Ultra、S22+更能提供消費者超越一天的超強續航力。螢幕支援120Hz動態畫面更新頻率，並藉由創新演算技術優化強光環境下的顯示效果。

Galaxy S22 Ultra為首款內建S Pen的Galaxy S系列手機，而機體即使在容納S Pen嵌入式設計下，電池容量等硬體規格依然不打折。S Pen書寫延遲自上代的9毫秒直降至2.8毫秒，打造更貼近真實的擬真書寫體驗。

而在台灣將預計3月4日起於各大通路正式上市，2月15日12:00起至2月28日23:59止開放預購登記，S22 Ultra推出四種顏色，包含星際黑、皎月白、夜暮紅、極光綠。而S22+與S22則推出四色可選擇，包含星際黑、皎月白、雪霧粉、極光綠。

▲三星S22系列售價。（圖／取自三星直播）

▲三星S22系列售價。（圖／取自三星直播）

▲三星S22系列售價。（圖／取自三星直播）

消費者最關心的售價上，S22 Ultra 12+512G為4萬1900元、12+256G為3萬8900元，而S22+的8+256G為3萬1900元，8+128G為2萬9900元，而S22的8+265G為2萬6900元、8+128G則為24900元。此次台灣並沒有推出1TB的容量選擇，且對比上代S21系列售價，價格都有略為下降。

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