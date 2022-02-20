大媽插隊慘被「丟河裡」！篩檢變群架影瘋傳　工作人員曝真相

▲陸網瘋傳1名婦人因插隊篩檢而被丟進河裡。（圖／翻攝自《掌心觀天下》）

記者閔文昱／綜合報導

中國大陸19日新增確診195例，本土病例占101例，其中江蘇省單日新增16例，均在蘇州市，當局不敢大意，加緊腳步對居民進行篩檢。不過，大陸社群平台近日就瘋傳一段「婦人被扔進河裡」的畫面，疑似是婦人為了不想排隊做篩檢，而被其他不滿民眾直接丟到河裡，畫面一曝光，馬上引發熱議。

大陸網路名人「方舟子」在推特PO出照片指出，江蘇省蘇州市張家港市日前在進行核酸檢測時，有人因插隊而被扔近河裡，讓他不禁直呼「當地民風這麼彪悍」。中國《掌心觀天下》也稱，有民眾因做核酸檢測插隊引發群眾互毆，甚至還有1名疑似插隊者的婦人被丟進了河裡。

影片曝光後，不少大陸網友紛紛留言，「真離譜，看了都冷」、「國民素質有待提高，最煩就是大聲喧嘩、隨地吐痰、隨億插隊的人」、「如果真是民風剽悍，也就沒人敢插隊」。不過也有自稱是德積雙豐村的工作人員表示，「是因為這人出來散步時突然發病，頭一暈就從橋上掉到河裡了，正好就在我們核酸檢測的隊伍旁邊，還是我們同事下水救上來的。」

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