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陸確認「脖栓鐵鍊八孩母」身分！被從雲南帶來「找個好人家嫁」

記者蔡紹堅／綜合報導

江蘇徐州豐縣「八孩母親」事件在網路上引起大量關注，徐州市委市政府聯合調查組7日晚間通報，已確認「八孩母親」楊某俠的身分，為雲南省福貢縣亞谷村人，原名「小花梅」，多年前被帶到江蘇治療精神病，以及「找個好人家嫁了」，但卻在路途中走失。另外，DNA鑑定結果顯示，8個孩子都與她和丈夫董某民符合生物學親子關係。

調查組表示，根據豐縣此前兩次通報披露的信息，楊某俠之名是董某民所取，她於1998年6月在豐縣歡口鎮與山東魚台縣交界處流浪乞討時，被董某民的父親董某更（已故）收留，並於同年8月與董某民領證結婚。2020年11月，公安機關曾將楊某俠DNA錄入「全國公安機關查找被拐賣/失蹤兒童信息系統」和「全國公安機關DNA數據庫」，但未比中親緣信息。

根據通報，調查組通過查閱董某民、楊某俠婚姻登記申請資料，發現其中含有「雲南省福貢縣亞谷村」字樣，當即派員赴雲南進行核查。調查人員以福貢縣亞谷村為重點，並擴大至周邊多個鄉鎮開展調查走訪，同時發布協查通告。警方通過查閱戶籍底冊，組織亞谷村村幹部及村民比對照片、口音，確定楊某俠原名為「小花梅」（父母已故），雲南省福貢縣亞谷村人。

▼「楊某俠」被丈夫用鐵鍊栓在破屋，並生了8個孩子。（圖／翻攝微博）

▲▼江蘇徐州「八孩母親」。（圖／翻攝微博）

據小花梅的親屬和同村村民回憶，小花梅1994年嫁至雲南省保山市，1996年離婚後回到亞谷村，當時已表現出言語行為異常。據小花梅親屬反映，同村的桑某某（女，當時已嫁至江蘇省東海縣）將小花梅帶至江蘇治病。

豐縣警方已找到桑某某了解情況，桑某某稱，當年她是受小花梅母親所托，帶小花梅到江蘇治病，並「找個好人家嫁了」，兩人從雲南省昆明市乘火車到達江蘇省東海縣後，小花梅走失，當時未報警，也未告知小花梅家人。

最新通報還披露，聯合調查組組織市縣兩級醫療專家對楊某俠精神分裂症進行會診，並實施綜合治療，目前楊某俠的精神狀況趨於穩定。入院檢查結果表明，其牙齒脫落因重症牙周病所致，其他健康指標正常。經南京醫科大學司法鑒定所DNA鑒定，8個孩子和董某民、楊某俠均符合生物學親子關系。

通報也提到，當地公安機關已對董某民是否涉嫌違法犯罪開展調查，有關情況將適時公布。後期也將根據對董某民的調查處理情況，依法確定對其未成年子女的監護責任。徐州市方面表示，市縣兩級黨委政府將從此次事件中深刻汲取教訓，健全工作機制，落實有效措施，進一步加強對各類困難群體的幫扶保障。 

▲▼江蘇徐州「八孩母親」。（圖／翻攝微博）

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