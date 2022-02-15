江蘇連雲港發現446坪唐建築基址　或為日本高僧記載「海龍王廟」

▲江蘇連雲港市發現唐代建築基址。（圖／翻攝新華社）

記者魏有德／綜合報導

江蘇連雲港市海州區昨（14）日發現唐代大型建築基址，這座建築基址為長方形，佔地約1475.72平方公尺（約446坪），是一處坐北朝南的兩進院落，自南向北共保留有21個遺跡單位，還發現8枚唐代「開元通寶」銅錢。根據唐代日本高僧圓仁《入唐求法巡禮行記》書中提到的「海龍王廟」，與這次發掘建築基址的地望及存續時間基本相符合。

▲日本高僧圓仁。（圖／翻攝百度百科）

《中國江蘇網》報導，這座大型唐代建築基址為連雲港地區首次發現，具有較大的歷史研究和展示價值。該建築基址為一處坐北朝南的兩進院落，自南向北共保留有21個遺跡單位，包括踏步、門道、庭院、水井、甬路、迴廊、月台等。基址內出土較多碎磚瓦、陶瓷片，可辨器形有陶插座、蓮瓣紋瓦當、板瓦、筒瓦、瓷碗、瓷鉢、陶罐等，另外發現8枚「開元通寶」銅錢。

考古人員表示，此次發掘的建築基址未發現帶有明確紀年的遺物，考古人員是依據其形制、出土器物特徵及層位打破關係來初步推斷年代，結合連雲港歷年同時期文化遺存的考古調查、發掘成果及歷史文獻的梳理，對建築基址的年代、性質做出判斷。

按推測，該建築基址的興建年代大致為盛唐、中唐時期，廢棄年代大致為晚唐五代時期，其性質用途可能為衙署或廟宇類建築。

據了解，唐代時期，日本高僧圓仁曾三次經過海州，在他的《入唐求法巡禮行記》書中，有描述「海龍王廟」的記載，其書中提到的「海龍王廟」，與這次發掘建築基址的地望及存續時間基本相符。

連雲港市博物館發掘的海州區發掘項目東側緊鄰孔望山，西距明清海州古城5.2公里。項目總發掘面積約2100平方公尺（約635.25坪）。共發掘清理魏晉南北朝至清代墓葬44座，唐宋時期建築基址2處，井3口，灰坑19座，灰溝2處。出土各類文物及標本共計260件（套）。