蘇州爆Omicron！兩台企員工疑染疫　聯電和艦、京元電京隆停工

▲蘇州工業園爆發疫情。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸台商重鎮江蘇省蘇州市爆發本土疫情，14日新增7例確診，位在當地的聯電旗下8吋晶圓廠和艦、京元電投資的封測廠京隆科技都傳出員工確診，兩大廠生產活動暫停，將衝擊MCU（微控制器）、PMIC（電源管理晶片）等供應，包括聯詠、矽力杰、中穎電子、紫光展銳等兩岸相關大廠都受影響。

蘇州13日通報有4人核酸檢測結果呈現陽性，疫情狀況在14日進一步升溫，截至當日上午11時，新增7例確診以及1例無症狀感染者，初步分析為Omicron變種病毒株。其中，有6例確診病例都在蘇州工業園區工作，而1名確診病例為3個月大的女嬰，為前述1名確診病例的女兒。

目前，蘇州政府對27個地區實施管控措施，包括和艦、京隆以及兩廠的員工宿舍等10個蘇州工業園區區域都被列入，管控地區除了疫情熱點工業園區外，還包括吳江、吳中、姑蘇以及台商重鎮昆山等，台資樺晟電子位於昆山巴城鎮的集宿區也被列入。

和艦表示，因有1名員工疑似染疫，目前配合當地主管機關進行全員檢測，生產活動因而逐步暫停，待檢測後配合主管機關核准即全面復工。

聯電表示，和艦月產值佔整體合併營收約5％，聯電重申第一季業績展望不變，季平均售價上揚5％、出貨量持平、季毛利率約4成、佔全球晶圓代工產業市佔率將持續擴大。此一事件對聯電財務業務無重大影響。

京元電表示，目前旗下蘇州京隆公司配合當地主管機關已做全員PCR普測中，人員因而生產活動受干擾而有逐步暫停，待之後配合主管機關核示即可全面復工。蘇州子公司現每天營收僅約5～6百萬元人民幣，到三月底還有很多工作天可加緊追回營收。故對公司第一季合併營收尚無大的影響，這起事件對公司的財務業務並無重大影響，第一季業績展望不變。

已有研究機構認為，聯電和艦廠主要代工產品為電源管理IC和微控制器等產品，這些晶片原本就供應短缺，如果聯電和艦蘇州廠疫情影響擴大，恐讓相關晶片缺貨問題再度升高。

大陸MCU設計公司中穎電子14日傍晚隨即公告，因供應商和艦及京隆生產活動被暫停，公司的產品生產活動將出現影響，產品供應可能因供應商延期復工及物流不暢等因素出現短期遲滯。

中穎電子表示，若和艦因疫情原因遲遲無法復工，將對公司的生產經營造成重大影響。據和艦招股書，其大客戶包括聯發科、聯詠等，中穎電子亦占相當比例，其他主要客戶還包括矽力杰與紫光展銳等。

此外，台灣半導體廠在蘇州設有工廠還包括日月光投控旗下的矽品、京元電蘇州子公司京隆科技及矽格子公司矽興。不過，矽品和矽格都表示，目前大陸廠未傳有員工染疫，但都已配合當地主管機關要求，升高防疫措施。

相關半導體廠及封測廠透露，蘇州工業區主管機關已發出防疫通報，啟動市區兩級疫情防控應急處署機制，開啟流行病學調查、採樣檢測和隔離管控，園區今起展開全員核酸檢測。