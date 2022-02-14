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台商重鎮蘇州工業園4人確診　凌晨急發通報全員核酸

▲蘇州工業園出現4名確診病例，該區緊急進行大規模核酸檢測,蘇州日報。（圖／CFP）

▲蘇州工業園出現4名確診病例，該區緊急進行大規模核酸檢測。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

台商重鎮蘇州工業園昨（13）日晚間傳出有4人核酸檢測初篩及覆核結果均呈陽性，當地政府緊急採取封控措施，並在今（14）日凌通報，該園區所有人進行核酸檢測，以排查潛在確診者。此外，蘇州市也宣布取消全市各類公眾聚集性活動；電影院、棋牌室、KTV等遊樂場所暫時關閉，各級學校暫緩開學。

▲蘇州工業園。（圖／CFP）

▲蘇州工業園是台商在大陸投資最密集的區域之一。（圖／CFP）

《蘇州發布》指出，蘇州市新冠肺炎疫情聯防聯控指揮部通告稱，2月13日晚，該市在發熱門診就診患者和「願檢盡檢」人員中，有4人核酸檢測初篩及覆核結果均呈陽性。接報後，市、區兩級疫情防控應急處置機制立即啓動，全面開展流行病學調查、採樣檢測和隔離管控，並嚴格落實相關場所管控及環境消殺等防疫措施。

蘇州市也採取相對應的封控措施應對，包括取消全市各類公眾聚集性活動；電影院、棋牌室、網咖、KTV、遊戲廳、酒吧等密閉場所暫時關閉；線上線下藥店全面暫停「退熱、止咳、抗病毒、抗菌素」等四大類疫情監測藥品銷售；市民自覺做到少出門、不串門、不聚集，規範佩戴口罩，非必要不離開蘇州，盡量減少出行及提倡有條件者居家辦公。

此外，原訂於今（14）日開學的蘇州市中小學校及幼兒園，也因為突如其來的疫情而暫時延後開學時間，開學時間將視後續疫情發展情況而定。

據了解，蘇州工業園為台商在大陸投資最活躍、台資最密集的區域之一，初估有3000多名台灣民眾在園區內工作生活。園區內台資累計投資項目超1000個，總額超100億美元，含中等規模以上企業97家。

數據顯示，園區在2020年規上台企產值和營收佔全區比重超過10%，全年園區與台灣貿易額為1003.9億元，佔園區貿易總額15.4%，同比增長56.4%。此外，園區還建構以台資積體電路企業為核心的特色積體電路產業鏈集群，在2020年園區積體電路主業總營收裡，台資貢獻比例超46%。

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