客家人獨有節慶「天穿日」祭天祈福　還有吃年糕和穿耳洞

▲桃園客家局於「天穿日」舉辦祭天祈福。（圖／客家局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

今天是客家人獨有節慶「天穿日」，桃園市政府客家局20日以客家古禮「三獻吉禮」併同八音團司樂，在客家文化館假日廣場進行傳統客家祭儀，為民祈福；因應防疫優先考量，客家局首次以網路直播祭天儀式，期盼透過直播，讓更多民眾不用出門就能參與天穿日的祭典。

▲客家局首次以網路直播祭天儀式。（圖／客家局提供）

客家局局長黃傅淑香表示，在客家傳統習俗中，過了天穿日，新年才算結束。天穿日蘊含著讓大地休養生息的意涵，彰顯客家人崇敬天地、尊重自然的精神。在一年一度客家族群最重視的節日裡，舉行祭天儀式，感念女媧娘娘的恩澤。

▲「天穿日」吃煎炸過的年糕，象徵著女媧補天用的五色石。（圖／記者楊淑媛攝）

客家長輩指出，「天穿日」是在每年的農曆正月二十日，依習俗，這一天，無論貧富，客家人都會放自己一天假，這樣就不會忙碌奔波一整年。若這天有客人來訪，要炸年糕請客人吃；煎炸過的年糕，軟Ｑ也富有黏性，象徵著女媧補天用的五色石，因此稱做「補天穿」。因此，過年為春節所做的年糕需留一些到這天享用。

另外，相傳天穿日這天也是女生穿耳洞的吉日。客家長輩說，這一天帶小女孩去穿耳洞，小女孩會勤勞聽話；還有一說，會跟女媧娘娘一樣漂亮。由於天穿日歷史悠久，至於為何要吃煎炸過的年糕、穿耳洞，客家長輩表示，真正的原因不得而知。