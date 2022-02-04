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初五「迎財神」吃餃子可旺財　習俗禁忌一次看

▲金山財神廟。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲金山財神廟「五路財神」。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／綜合報導

大年初五是一個重要日子，傳統上是新春假期結束的時候，因為從大年初一至初四的諸多禁忌，在此日全破，所以稱之為「破五」或稱為「隔開」，意味著隔開了春節假期，撤去所有的供品，新春的禁忌取消。而且，大年初五這天是五路財神生日，民俗上有「迎財神」習俗來旺財運。對此，命理師楊登嵙幫大家整理出5大要點習俗與禁忌。

命理師楊登嵙表示，一、迎財神，大年初五這天是五路財神生日，擇一最早吉時，打開家中大門和窗戶，並燃香表示歡迎財神，此外，還要供牲醴、點蠟燭、燒金紙、放鞭炮，以「迎財神」，通常又稱為「祭財神」或「接路頭」，但願財神爺能把金銀財寶帶來家裡，滿足人們想發財的希望，在新的一年裡大富大貴，財運大發。

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楊登嵙說，迎財神當天千萬不可以過於吝嗇，要多分享，家中客廳不妨多放一些甜貽糖果，供來訪親友客人吃個甜、分享甜頭。而在大方分享、廣結善緣之下，除了能幫助新年的財運亨通之外，財神也會因你的大方而靠近你。但如果在迎神這天太過小氣，財神反而會不願靠近你，甚至因你的吝嗇而遠離你，不只得不到財氣，甚至接下來的一年恐怕也沒有好人緣。

▲台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙、命理師楊登嵙。（圖／楊登嵙教授提供）

▲命理師楊登嵙幫大家整理出5大要點習俗與禁忌。（圖／國際命學教授楊登嵙提供）

二、送窮，送窮又稱「送五窮」、「送窮土」、「送窮灰」、「趕五窮」等，民俗認為，初一至初四不倒垃圾，能夠聚財，到了初五要倒出去，象徵將窮困送出家門，叫「送窮」；三、掃房子，臘月三十到正月初四，一般是不打掃的，動掃帚等於將好運氣掃掉了，所以到了破五這天，要來個正式的大掃除，將垃圾掃到一個角落，並大聲放炮竹，把一切窮氣窮鬼給趕跑，掃地時則要從外往裡面掃，才能將金銀財寶統統掃進來。

四、吃餃子，大年初五吃餃子是民間通俗，俗稱「捏小人嘴」，可免除讒言之禍，另外，餃子的形狀與金錠相似，所以吃餃子也是一種慶祝財神誕辰的方式，也給自己旺財運；五、開市，春節期間大小店舖從大年初一起關門，習俗上以正月初五為財神生日，選在這天開市將招財進寶，這一年的財運都會很旺。

▲金山財神廟。（圖／記者郭世賢翻攝）

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