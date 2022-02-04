初四「要吃折羅」迎財神　5大習俗、3大禁忌一次看

▲大年初四迎財神，這天向來有吃「折羅」的習俗。



圖文／鏡週刊

俗話說「初一早，初二早，初三睏甲飽，初四接神…」意即春節大年初四是迎接財神爺的重要日子，但想將財神爺請進門可得花點心思，就怕弄不好會窮一整年。以下替大家整理出初四迎財神的5大習俗與3大禁忌。

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初四習俗

1.送神早，接神遲

大年初四是眾神重臨人間之日，又稱「接神日」，因此有著「送神早，接神遲」的說法，也就是送神要在一大清早，接神等到下午也不遲的習俗。

2.接五路

由於初五開市，生意人多半會選在初四晚上迎財神，帶著香燭分別到「東、西、南、北、中」5個方位的財神廟堂去請接，每接來一路財神就在門前放一串百子炮，結束後依序向各路財神敬拜。

而供奉財神的供品也不馬虎，除了準備雞、豬、魚3牲，素果3至5樣、甜茶3杯，年糕、桂圓、米果、麻粩、寸棗等過年糕點也不能少，茶水則改用甜茶。

3.吃折羅

「折羅」意指將過年這幾天剩下的飯菜，料理成大雜燴初四一起吃，能保佑今年也能衣食富足、不愁吃穿。

4.扔窮

意思就是打掃，將垃圾堆到屋外「扔窮」，把「窮神」送走。

5.綁火神

古時風俗，將玉米梗或麥梗綁在棍子上，點燃後從家裡送到河裡，祈求來年家裡無火災，也有一說是象徵汰舊換新，送走貧窮困苦的生活。

初四禁忌

1.忌遠行

初四迎眾神，灶神回歸、清點戶口之日，不宜外出。

2.忌縫補

老一輩認為，初四幹針線活，縫縫補補將導致整年矛盾不斷。另外一種說法是初一到初四，家中婦女儘量別用針線，否則未來的孩子會眼睛可能會像針線一樣小。

3.忌吵架罵人

如前面所述，初四是眾神返人間之日，這天吵架是對神明大不敬，會敗興一整年。

《鏡週刊》關心您，民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。



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